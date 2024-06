Fabio Quartararo: Yamaha verlangt ihm das Letzte ab

Nach seinem Sturz im Sprint konnte Fabio Quartararo mit seiner MotoGP-Yamaha im Grand Prix am Sonntag in Mugello keine Punkte schreiben. Die Suche nach den Ursachen der Probleme läuft.

Fabio Quartararos Ergebnisse am Rennwochenende in Mugello lesen sich ernüchternd: Im Qualifikationstraining konnte er seine Yamaha M1 lediglich auf Startplatz 15 stellen und das Sprint-Rennen endete in einem Sturz. Anstatt im Grand Prix am Sonntag Schadensbegrenzung betreiben und ein paar Pünktchen einsammeln zu können, wurde er noch weiter nach hinten durchgereicht und rollte als 18. über die Ziellinie – 30,6 sec hinter Sieger Pecco Bagnaia (Ducati). Lediglich die zwei Honda-Piloten Johann Zarco und Luca Marini sowie Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori befinden sich im Endklassement noch weiter hinten.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Mugello © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Enea Bastianini und Jorge Martin © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

Angesprochen auf die Gründe für die ausbleibenden Ergebnisse in Mugello, machte der Franzose eine Mischung mehrerer Ursachen aus. Zum einen habe er mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt: «Ab Mitte des Rennens hatte ich Probleme mit den Armen und konnte infolgedessen nicht mehr richtig fahren. Auf Strecken wie Mugello ist mein Arm am Limit, das ist generell ein Problem, das wir lösen müssen.»

Einen vielversprechenden Lösungsansatz sieht er derzeit nicht: «Eigentlich sieht alles gut aus. Ich hatte dieses Problem aber auch in Jerez schon und wurde in den letzten Jahren zweimal deswegen operiert. Im Moment weiß ich nicht, was ich tun kann.»

Um das klassische Belastungs-Kompartment-Syndrom handele es sich dabei nicht, sagte er. Sein Arm-pump sei aber ebenfalls auf Überbelastung zurückzuführen, die Ursache dafür sei die Charakteristik der Yamaha. Der fehlende Grip des Motorrads und Probleme mit dem Motor machen das Bike schwerfällig zu fahren und fordern körperlich Tribut. Einen Lösungsansatz sieht «El Diablo» in der Besinnung auf alte Stärken: «Unsere Priorität sollte sein, dass wir das Gefühl, das uns das Motorrad in der Vergangenheit gegeben hat, wiederfinden.»

Mit der derzeitigen Maschine sei es schwierig und man sei vom Gripverlust durch Abnutzung der Reifen stärker betroffen als andere: «Wir wissen nicht, wieso wir so viel weniger Haftung hatten als andere. Generell hatte ich das Bike während des Grand Prix nicht so schwergängig erwartet. Wir müssen analysieren, weshalb wir das ganze Wochenende über Probleme hatten. Wenn bei anderen der Grip der Reifen leicht zurückging, dann hat uns das gleiche Problem viel stärker getroffen.»

Eine Möglichkeit für den Ursprung der Probleme sieht der Weltmeister von 2021 in Fehlern in der Entwicklung der M1: «Letztes Jahr hatten wir diese Probleme nicht; dieses Jahr ist irgendetwas schiefgelaufen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 171 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.