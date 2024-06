Jorge Martin zu Aprilia, Marquez ins Ducati-Werksteam

Plötzlich ging alles ganz schnell: Marc Marquez hat den Kampf um den Ducati-Werksplatz gewonnen. Jorge Martin wird bei Aprilia Racing anheuern, wie soeben bestätigt wurde.

Wochenlang gab es kaum ein anderes Gesprächsthema: Wer wird 2025 neben Weltmeister Francesco Bagnaia fahren? Enea Bastianini, Jorge Martin oder Marc Marquez? Das Rennen um den Platz im Werksteam wurde entschieden, die Würfel sind gefallen. Jorge Martin wird bei Aprilia Racing anheuern, Marquez erhält voraussichtlich den Zuschlag für den begehrten Platz beim Ducati-Werksteam. Aprilia gab den Deal soeben über Social-Media bekannt.

Dabei hat Jorge Martin sein Maximum auf der Werks-Ducati bei Prima Pramac Racing gegeben. Mit insgesamt sieben Siegen und weiteren elf Triumphen bei Sprint-Rennen ist er der erfolgreichste Privatkundenfahrer der vergangenen Jahre. Derzeit führt er die MotoGP-Wertung vor Bagnaia an, verlor in Mugello aber viele Zähler, unter anderem aufgrund seines ersten Ausfalls überhaupt in einem Sprint-Rennen.



Ab 2025 wird er mit der Aprilia RS-GP um Siege kämpfen. Er könnte dabei sogar als amtierender Weltmeister den Hersteller wechseln!