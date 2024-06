Aprilia-CEO Massimo Rivola: Führungsrolle für Viñales

Jorge Martín wechselt kommende Saison zu Aprilia. Noch ist nicht klar, wer an seiner Seite fährt. Aprilia-CEO Massimo Rivola würde gern Maverick Viñales halten, spricht ihm die Führungsrolle vor Jorge Martín zu.

Nach dem Mugello-Test wurde bekannt, dass Jorge Martín kommende Saison das Ducati-Werksteam verlässt und zu Aprilia wechselt. Dort tritt er die Nachfolge von Aleix Espargaró an, der in Barcelona sein Karriereende zum Ende der Saison verkündet hatte. Er wird künftig als Testfahrer für Honda arbeiten, aber nicht mehr Vollzeit MotoGP fahren. Bei Aprilia aber geht der «Capitano», so ein Spitzname, von Bord.

Bislang unklar ist, wer 2025 an der Seite des Doppelweltmeisters fährt. Aprilia möchte gern mit Viñales verlängern, CEO Massimo Rivola lobt den Spanier öffentlich in den höchsten Tönen. Viñales selbst lässt seine Zukunft aber bislang offen.

Eine weitere Frage, die sich für 2025 stellt: Wer übernimmt die Führungsrolle von «Capitano» Espargaró?

Aprilia-CEO Massimo Rivola sagte: «Wenn Maverick bleibt, wird er der neue Capitano sein, weil er in schlechten Zeiten für Aprilia gekämpft hat, das Team auf Top-Niveau gebracht hat und uns eine andere Art gezeigt hat, das Motorrad zu fahren im Vergleich zu Aleix. Falls er bleibt, wird Maverick der Capitano sein, nicht Jorge.»

Klares Bekenntnis des Chefs, das als Signal verstanden werden kann: Bleib bitte.

Rivola: «Es tut mir leid für Jorge, aber man muss sich den Verdienst auf der Strecke verdienen. Das hat er getan, aber auf einem anderen Motorrad. In jedem Team bewertet man den Erfahrensten und den Älteren. Maverick ist diesen Prozess bei uns durchlaufen.»

Bei der Medienrunde in Mugello wusste Viñales noch nichts vom Martín-Wechsel zu seinem Team. Rivola sagte später: «Es war mein Fehler, dass ich ihm nicht gesagt habe, dass das passieren wird. Es hatte Vorrang, den Vertrag abzuschließen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Mugello (2. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 23 Runden in 40:51,385 min

2. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,799 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,924

4. Marc Marquez (E), Ducati, +2,064

5. Pedro Acosta (E), KTM, +7,051

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +9,890

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +10,076

8. Maverick Vinales (E), Aprilia, +11,683

9. Alex Marquez (E), Ducati, +13,535

10. Brad Binder (ZA), KTM, +15,901

11. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +19,182

12. Raul Fernandez (E), Aprilia, +20,307

13. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 20,346

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +23,292

15. Alex Rins (E), Yamaha, +23,613

16. Jack Miller (AUS), KTM, +28,417

17. Pol Espargaro (E), KTM, +28,778

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +30,622

19. Johann Zarco (F), Honda, +31,457

20. Luca Marini (I), Honda, +32,310

21. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +47,724

– Augusto Fernandez (E), 19 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda 17 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 14 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP-Sprint Mugello (1. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 11 Runden in 19:30,251 min

2. Marc Marquez (E), Ducati, +1,469 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +4,147

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,421

5. Maverick Vinales (E), Aprilia, +7,693

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,271

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,571

8. Alex Marquez (E), Ducati, +8,846

9. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +8,984

10. Raul Fernandez (E), Aprilia, +10,085

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,199

12. Jack Miller (AUS), KTM, +13,988

13. Alex Rins (E), Yamaha, +14,137

14. Pol Espargaro (E), KTM, +18,259

15. Johann Zarco (F), Honda, +18,309

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +19,374

17. Augusto Fernandez (E), KTM, +23,060

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +24,596

19. Luca Marini (I), Honda, +25,587

– Jorge Martin (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 7 Runden zurück

– Enea Bastianini (I), Ducati, 9 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 10 Runden zurück

– Fabio Quartararo (F), Yamaha, 10 Runden zurück

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 171 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 241 Punkte. 2. KTM 140. 3. Aprilia 138. 4. Yamaha 36. 5. Honda 19.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 267 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 202. 3. Gresini Racing MotoGP 187. 4. Aprilia Racing 182. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 119. 6. Red Bull GASGAS Tech3 114. 7. Red Bull KTM Factory Racing 112. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 40. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.