Raúl Fernández: OP erfolgreich, Gruß aus der Klinik

Trackhouse-Pilot Raúl Fernández ist erfolgreich operiert worden. Nach Arm-Pump-Problemen legte er sich unters Messer, schickte danach schon Grüße aus dem Krankenhaus. In vier Wochen in Assen will er wieder fit sein.

OP erfolgreich, Patient glücklich! So signalisiert es der Instagram-Post von Raúl Fernández. Der Trackhouse-Aprilia-Pilot postete in der Nacht zum Mittwoch ein Foto auf Instagram von sich selbst im Krankenhausbett. Mit beiden Händen macht er das Peace-Zeichen in die Kamera, sein rechter Arm ist dick bandagiert.

Dazu schreibt er: «Ein kurzer Stopp an der Box, um das mit dem Arm-Pump zu beenden, was ich seit dem Beginn der Saison habe. Danke an Doktor Mir für seine Arbeit. Jetzt voller Fokus auf die Reha, um für Assen wieder bei 100% zu sein. Wir sehen uns in ein paar Wochen.»

Die MotoGP pausiert für vier Wochen, bis in Assen/Niederlande gefahren wird. Glück für Fernández, dass der Kasachstan-GP verschoben wurde, sodass die Lücke im Kalender entstand, die er für den Eingriff nutzen konnte.

Arm-Pump, auch chronisches Belastungs-Kompartment-Syndrom, ist ein Problem, mit dem Motorradfahrer immer wieder zu kämpfen haben. Die OP von Fernández war geplant. Der Trackhouse-Mann hatte sie bereits nach dem Mugello-Grand-Prix angekündigt.

Fernández klagte über starke Schmerzen gegen Schluss des Barcelona-Rennens. Er sagte in Mugello: «Die Untersuchungen im Krankenhaus letzte Woche haben klar gezeigt, dass ich schnellstmöglich operiert werden muss. Wir haben dann entschieden, dass dies nach dem Mugello-Test vom Montag geschehen soll. Am Dienstag komme ich in Barcelona unters Messer.»

Kurz darauf ist dann klar: Die OP verlief gut, Raúl Fernández grüßt schon wieder aus dem Krankenhaus!

