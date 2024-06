Di Giannantonio – Vom Wackelkandidaten zum Geheimtipp

Der erst kurz vor Saisonstart bei VR46-Racing bestätigte Fabio Di Giannantonio zählt nach sieben MotoGP-Events zu den positiven Erscheinungen. Der Ducati-Fahrer könnte 2025 sogar zum Werksfahrer aufsteigen.

Der 25-jährige Fabio Di Giannantonio strahlt bereits seit längerem eine große innere Ruhe aus. Denn der MotoGP-Pilot der VR46-Racing-Mannschaft hat sich mit beeindruckender Konstanz und erstaunlichem Speed in eine Position gebracht, die dem Römer noch vor kurzer Zeit auch Experten nicht zugetraut hätten.

Zwar gelang dem Italiener in der laufenden Saison noch kein ganz großer Wurf – den letzten Podiumsplatz fuhr «Diggia» in Australien 2023 auf der Gresini-Ducati ein – doch die #49 landete bei allen GP-Rennen in den Punkten. Aktuell belegt Di Giannantonio mit 74 Punkten den neunten Platz der WM-Rangliste. Der Abstand zu den Top-5 hält sich in Grenzen und nach sieben MotoGP-Wochenenden hat er seinen deutlich instabileren Boxennachbar Marco Bezzecchi klar im Griff. Auf der Vorjahres-Ducati kann Di Giannantonio als bestes Resultat einen respektablen fünften Platz (Barcelona) vorweisen.

Angenehm fällt der von der Rossi-Mannschaft erst 2024 in die VR46-Academy eingemeindete Racer auch neben der Rennstrecke auf. Statt großer Ego-Sprüche gibt es verlässlich sachliche und ausführliche Informationen. In Sachen Geduld, Umgang mit den Medien und sprachlicher Kompetenz könnte Di Giannantonio auch Kurse im Fahrerlager anbieten.

Mit Ergebnissen und dem guten Auftritt im Fahrerlager darf seine weitere Existenz heute als gesichert gelten. Anders als vor einem Jahr, als das Ende der MotoGP-Karriere des Fabio Di Giannantonio schon beschlossene Sache schien, gelang die Trendwende. Spätestens der erste MotoGP-Sieg beim Katar-GP 2023 ging als großer «Diggia»-Befreiungsschlag in die Geschichtsbücher ein.

Entsprechend solide erscheinen die Möglichkeiten auch für 2025 eine gute, wenn nicht bessere Konstellation zu erwischen. Bei VR46 wird man sich bemühen, Di Giannantonio zu halten. Nicht ausgeschlossen ist auch, dass er in dem gleichen Umfeld 2025 in den Genuss einer Werks-Ducati kommen könnte. Denn sollte es zu einer Auflösung der Partnerschaft zwischen Ducati und Pramac Racing kommen, dann wäre eine Neuverteilung der GP25 auf je eine Maschine für Gresini und VR46 wahrscheinlich. Als aktueller Nr.1-Pilot des Teams wäre ein Upgrade aber nicht ausgeschlossen.

Eine weitere Möglichkeit könnte sogar ein Aufstieg als Werksfahrer sein. Mit Aprilia, Yamaha und Honda bieten sich gleich drei Varianten an. Honda dürfte bei der nicht vorhandenen Konkurrenzfähigkeit wenig wahrscheinlich sein.

Interessanter ist die RS-GP. Und Aprilia-Racing-Boss Massimo Rivola unterstrich bereits mehrfach, dass ein Pilot mit italienischem Pass gut zur Vision passt. Ein Blick auf den WM-Stand verrät: Fabio Di Giannantonio ist der beste Italiener ohne Vertrag für 2025.

Gleiches wird Yamaha bemerkt haben. Die Technik des Werksteams wird bekanntlich vom Italiener Massimo Bartolini verantwortet. Erst recht sehr interessant könnte ein Wechsel zu Blau werden, wenn die Installation des dringend benötigten Kundenteams stattfindet.

Diese Szenarien decken sich auch mit den Aussagen des Piloten. Der bestätigte, dass mehrere Varianten existieren. Auch wenn die Position von Di Giannantonio nicht luxuriös ist, so konnte der einstige Wackelkandidat durchaus zum Wunschkandidaten mehrerer Teams aufgestiegen sein – auch deshalb, weil die ganz großen Fische des Fahrermarktes bereits im Netz sind.

WM-Stand nach 14 von 42 Rennen:

1. Martin, 171 Punkte. 2. Bagnaia 153. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 114. 5. Acosta 101. 5. Vinales 100. 7. Binder 85. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 74. 10. Alex Marquez 51. 11. Bezzecchi 45. 12. Raul Fernandez 32. 13.Quartararo 32. 14. Morbidelli 31. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Nakagami 8. 21. Rins 7. 22. Pedrosa 7.