Joan Mir (Honda): «Habe nicht mehr viel Zeit»

Für Joan Mir ist weiter Durststrecke. Seine Zukunft ist unklar, er weiß nur: Die nächste Zukunftsentscheidung ist wichtig. Und er sagt: «Wenn ich Honda verlasse, ist es wahr, dass ich mit diesem Projekt gescheitert bin.»

Die Saison 2023 beendete Honda-Pilot Joan Mir auf Rang 22. Aktuell ist er mit 13 Punkten 18. Sein Team ist in der Krise, er hat seit Jahren keine Top-Ergebnisse mehr geliefert. Mir läuft langsam die Zeit weg. Für ihn ist klar: Seine nächste Karriere-Entscheidung wird eine wegweisende sein.

Der Spanier sagt trotzdem im ServusTV Paddock Pass: «Ich fühle mich großartig. Ich will so weitermachen und die Situation überstehen. Ich arbeite mit dem Team hart zusammen, um so schnell wie möglich aus der Situation rauszukommen. Ich weiß, ich gebe 100%, und bin mir sicher, dass ich mit einem besseren Paket noch mehr geben kann. Das ist, was ich brauche, um ein besseres Ergebnis zu bekommen.»

Der 26-Jährige erklärt: «Honda hat viele Personen ausgetauscht und wir müssen ihnen die Chance geben, ein gutes Bike zu bauen. Aber als Fahrer bin ich in einer sehr schwierigen Situation. Zu verstehen, wann Honda wieder konkurrenzfähig ist, das ist die Priorität, zu sehen, ob sie nächstes Jahr wieder ein gutes Bike haben. Als Fahrer habe ich nicht mehr viel Zeit, da muss man ein bisschen egoistisch sein. Wenn ich Honda verlasse, ist es wahr, dass ich mit diesem Projekt gescheitert bin, und das will ich natürlich nicht. Aber ich kann nicht für immer warten.»

Der Weltmeister von 2020 selbstkritisch: «Auf dem Markt bin ich nicht so gut wie damals, als ich hergekommen bin. Wenn du ein, zwei Jahre keine Resultate bringst, bist du in einer anderen Position. Ich muss mich erst wieder beweisen. Zurzeit kann ich nicht sagen, dass ich Optionen habe, aber die werden kommen.»

Mir: «Ich bin mir sicher, dass wir gute Optionen haben werde. Denn mit einem guten Bike weiß ich, was ich draufhabe. Ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte, wenn ich es mir aussuchen könnte. Ich möchte die Gewissheit haben, dass die Entscheidung, die ich treffe, mich in der Zukunft glücklich macht. Wie man sieht, kann eine Entscheidung die nächsten zwei Jahre prägen und komplett verändern. Die letzten zwei Jahre waren nicht schön, also will ich mir sicher sein.»

Noch ist Mir für 2025 ohne Vertrag. Zuletzt in Mugello schloss er auch einen Rücktritt nicht aus.