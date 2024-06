Box-Countdown: Jorge Lorenzo vs. Dani Pedrosa

In Jerez forderte der fünffache Champion Jorge Lorenzo seinen Landsmann und dreifachen Titelträger Dani Pedrosa zu einem Show-Boxkampf heraus. In zwei Tagen fliegen die Fäuste zwischen den Ex-MotoGP-Werksfahrern.

Nein, es ist mehr als nur ein Gag, der kurzzeitig für Belustigung in sozialen Medien sorgte. Der am Donnerstag vor dem Grand de Premio de Espana von Jorge Lorenzo angekündigte Boxkampf gegen seinen ehemaligen harten Konkurrenten Dani Pedrosa findet statt. Am kommenden Donnerstag werden sich die beiden Spanier in Barcelona gegenübertreten. Schauplatz des Spektakels ist der Great Price Club.

Der 37-jährige Jorge Lorenzo ist der Initiator des Matches im Boxring gegen seinen langjährigen Gegner auf der Rennstrecke. Nachdem der ein Jahr ältere Dani Pedrosa die Aufforderung von Lorenzo erhalten hatte, zögerte der körperlich formell in einer niedrigeren Gewichtsklasse kämpfende Dani Pedrosa nicht lange. Mit einem breiten Grinsen und den Worten «Ich wollte Jorge schon öfters ein paar verpassen, also ist es jetzt eine gute Gelegenheit» nahm der kleine Samurai die Herausforderung.

Unmittelbar nach der Ankündigung verwandelte sich das halbe MotoGP-Fahrerlager in ein Wettbüro. Interessanterweise spricht die inoffizielle Quote nicht für den Herausforderer. Denn obwohl Lorenzo seinem Gegner mit 1,71 m Körpergröße um ganze 13 cm überlegen ist, setzen die meisten Fahrerlager-Kollegen auf Pedrosa.

Hintergrund: Während Jorge Lorenzo nach seinem Rücktritt Ende 2019 auch körperlich einen großen Gang zurückschaltete und aktuell nur über eine durchschnittliche Fitness verfügen dürfte, ist sein Kontrahent in Bestform. Denn Pedrosa nimmt seine aktuelle Rolle als Nr.1-Testfahrer für das KTM-Werk bitterernst. Die letzten Wildcard-Auftritte auf der RC16 haben eindrucksvoll bewiesen, dass Dani Pedrosa in Sachen Leidensfähigkeit und Biss keinen Gegner zu fürchten hat. Auch deshalb veröffentliche Lorenzo in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Videos, die ihn keuchend schwitzend in einem Box-Gym zeigen.

Die besondere Konkurrenz der beiden erfolgreichen Racer, die zusammen acht WM-Titel und 122 GP-Siege für Spanien holten, resultiert aus nahezu zwei Jahrzehnten-Leistungssport. Lorenzo war von 2002 bis 2019 aktiv, Pedrosa von 2001 bis 2018. Nach dem Rücktritt von Dani Pedrosa übernahm Lorenzo dessen Posten im Honda-Werksteam – und scheiterte dabei kläglich. Beide Piloten absolvierten erfolgreich die klassische Rennfahrerausbildung über die Zweittaktklassen 125 ccm und 250 ccm. In der Königsklasse hat Jorge Lorenzo mit drei WM-Titeln die bessere Bilanz. Legt man die meisten WM-Punkte als Erfolgsindikator fest, so liegt wieder Pedrosa in Front, der in der gleichen Zeit fast 300 WM-Punkte mehr erkämpfte.

Ob es am Freitag zu einem Punktsieg oder gar zu einem Knock-out kommt, das lässt sich live auf Youtube verfolgen. Der mallorquinische Kanal Dura la Vita überträgt das außergewöhnliche Duell.