Di Giannantonio: «Nehme Kommentare nicht allzu ernst»

Obwohl er in der Moto2-WM nur Platz 7 belegte, gab Fabio Di Giannantonio 2022 sein MotoGP-Debüt. In diesem ersten Jahr bewies er, dass er keine Angst davor hatte, zu allen möglichen Themen seine Meinung zu äußern.

Fabio Di Giannantonio war in der Saison 2022, seiner Rookie-Saison in der MotoGP, Enea Bastianinis Teamkollege und stach besonders mit seiner unerwarteten Pole-Position in Mugello hervor. Nur ein einziges Mal schaffte es «Diggia» in die Top 10: Auf dem Sachsenring erreichte er den achten Platz. Mit 24 Punkten, die er dank sechs Top-15-Platzierungen in 20 Grands Prix erzielte, beendete der Gresini-Racing-Fahrer seine Debütsaison auf dem 20. Platz. Damit war er der schlechteste der acht Ducati-Fahrer. Dennoch blieb Diggias Debüt nicht unbemerkt, auch weil der Neuling gelegentlich starke Meinungen äußerte.

Auf deinem Instagram-Account gibt es ein Bild von dir und deinem Vater auf einer Ducati. Erzähl mal von diesem Bild.

Fabio Di Giannantonio: So hat es angefangen. Wir waren in Vallelunga, in der Nähe von Rom, und das war das Motorrad meines Vaters. Er hat es immer noch und wir restaurieren es. Es ist eine 748R. Mein Vater fuhr als Amateur und um ehrlich zu sein hörte in dieser Zeit meine Leidenschaft für Motorräder auf, als eines Tages mein Vater das Fahrrad auf den Anhänger lud, während er mich auf seinem Arm hielt. Aber die Maschine kippte um und um zu verhindern, dass es herunterfiel, drehte er am Gashebel und drehte das Motorrad bis zum Begrenzer. Ab dem Moment hatte ich Angst vor Motorrädern. Und wollte nie wieder in ihrer Nähe sein. Ich war damals 4 oder 5 Jahre alt. Doch mein Vater fing an, meine Leidenschaft Schritt für Schritt wieder zu stimulieren, und ich begann, Pocketbikes zu fahren. Seitdem habe ich nie aufgehört. Es ist schön, diese Ducati in der Garage zu haben, während ich eine Desmosedici in der MotoGP fahre. Es ist, als ob sich der Kreis geschlossen hätte.

Du warst 2018 hinter Jorge Martin Zweiter in der Moto3-Klasse, bevor du in die Moto2 gewechselt bist. Du hast ein Rennen gewonnen und warst achtmal auf dem Podium. Es sieht so aus, als hättest du in der Moto2 nicht dein volles Potenzial ausgeschöpft.

Ehrlich gesagt stimme ich zu. Moto2 ist eine wirklich harte Meisterschaft. Alle Maschinen sind fast gleich stark. Ich war in großartigen Teams, aber wir haben es nie geschafft, in einer Saison alle Teile zusammenzufügen. Das war es, was fehlte. Ich habe gute Arbeit geleistet, aber keine großartige. Außerdem habe ich innerhalb von drei Jahren zweimal den Crewchief gewechselt und in den letzten vier, fünf Jahren habe ich nie eine Kontinuität in einem Team gefunden. Das macht es schwierig. In meinem dritten Jahr hatte ich eine Kalex und das sollte die beste Maschine sein. Aber in einem neuen Team mit einem Motorrad, das man nicht kennt, ist es schwierig.

Einige Leute waren überrascht, dass jemand, der in der Meisterschaft den siebten Platz belegte, in der MotoGP mitfahren durfte. Konntest du das verstehen?

Für die Menschen zu Hause ist es immer schwierig, die Situation hier zu verstehen. Sie sehen nur eine Show im Fernsehen und wissen nicht, was sich hinter den Kulissen abspielt. Die meisten Menschen wissen nicht, wie du dich auf ein Rennen vorbereitest und wie viele Stunden du mit der Arbeit mit deinem Team verbringst. Um ehrlich zu sein, nehme ich diese Kommentare nicht allzu ernst. Natürlich sind für mich die Leute wichtig, die uns unterstützen, denn sie pushen uns als Fahrer und Team. Ich mag es, den Leuten das Gegenteil zu beweisen.

Schon in deinem ersten Jahr in der MotoGP hattest du keine Angst davor, deine Meinung zu äußern. Du warst äußert kritisch, wie die Einführung der Sprintrennen kommuniziert wurde.

Ich versuche, immer ich selbst zu sein. Als MotoGP-Fahrer vor der Kamera hat man etwas Macht. Ich denke, wir haben auch die Kraft, kleine Kinder zu inspirieren. Die Botschaft, die ich vermitteln möchte, ist, immer du selbst zu sein. Sicherlich habe ich gute und schlechte Dinge, niemand ist perfekt. Ich gebe einfach meine Meinung zu den Dingen ab, die passieren.

Denkst du, dass die Fahrer manchmal vorsichtig sind, ihre Meinung zu sagen?

Nehmen wir mal an, je mehr die Meisterschaft wächst, desto politisch korrekter wird sie. Das ist gut, denn am Ende vertreten wir viele Marken und dann ist es gut, nicht zu viele Seiten zu haben. Aber wie gesagt, manchmal muss man man selbst sein. Es ist schön zu sehen, dass Menschen manchmal ein bisschen anders oder «echt» sind. In der Vergangenheit haben die Fahrer nicht besonders darauf geachtet, was sie sagen, sie waren freier. Das war fantastisch. Ich bin mir sicher, dass viele Leute den Sport deshalb mochten. Daher ist es manchmal gut, natürlicher zu sein.

Wäre eine Fahrergewerkschaft eine gute Sache in der MotoGP?

Es wäre nicht schlecht für den Sport. Eine Gruppe von Fahrern als Gewerkschaft zu haben, die helfen kann, könnte auch gut für den Sport sein. Jeder will Rennen fahren und gegeneinander kämpfen. Wir wollen den Organisatoren lediglich unsere Ideen mitteilen, um gemeinsam den Sport zu verbessern. Ich denke, es könnte eine großartige Zusammenarbeit mit Dorna sein.