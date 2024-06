Mega-Treffen: Rossi, Quartararo & Co in Silverstone

Motorrad-Star-Selfie: Valentino Rossi fotografiert sich mit den anderen Stars in Silverstone

Treffen der Motorrad-Granden: Die Motorrad-Stars Valentino Rossi, Pecco Bagnaia, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi und Johnny Rea sind in Silverstone gemeinsam auf die Rennstrecke gegangen.

Beim Medientag für den britischen Grand Prix spielten sich auf der Rennstrecke von Silverstone dieser Tage ganz besondere Szenen ab: Motorrad-Superstars wie Valentino Rossi (45), Pecco Bagnaia (27), Fabio Quartararo (25) oder auch Johnny Rea (37) gingen gemeinsam auf die Rennstrecke.

Mit dabei waren auch noch die VR46-Asse Marco Bezzecchi (25) und Fabio Di Giannantonio (25) sowie Franco Morbidelli (30) aus der Pramac-Ducati-Truppe. Auch die Stars aus der BSB und TT-Ikone John McGuinness (52) sowie Peter Hickman (37) und Josh Brookes (41) waren geladen. Das MotoGP-Werksteam von Yamaha wurde mit Alex Rins (28) komplettiert, die von Teammanager Massimo «Maio» Meregalli begleitet wurden. Die Allzeit-Größen lieferten sich sogar Show-Duelle auf den Bikes, dazu machten sie Foto-Shootings auf und neben der Piste und gaben Interviews.

Die Motorisierung auf der Piste war bei allen Teilnehmern gleich - gefahren wurde einerseits mit der aktuellen Yamaha R1 in Superstock-Konfiguration oder auch der Ducati Panigale. Die R1 ist jenes Bike, mit dem zum Beispiel Rossi auch immer wieder in Misano Adriatico mit seinen VR46-Schützlingen übt.

Spannend: In Ermangelung einer vollständigen Crew legten Fabio und Rins beim Abziehen der Reifenwärmer gleich selbst Hand an. Bei der Action mit dabei war auch der britische Yamaha-MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow (38), der in Silverstone quasi Heimvorteil genoss.

Aus der Superbike-WM war neben Yamaha-Neuling Johnny Rea auch sein Teamkollege Andrea Locatelli (27) mit von der Partie. Für Quartararo und Rins ist es eine ziemlich anstrengende Zeit, die beiden Yamaha-M1-Werksfahrer waren bereits Freitagfrüh wieder auf dem «Circuit Ricardo Tormo» in Valencia bei einem privaten MotoGP-Test.