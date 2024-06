Luca Marini (Honda): Einzige punktlose Stammkraft

Repsol-Honda-Pilot Luca Marini ist der einzige Stammfahrer im Feld der diesjährigen MotoGP, der noch keinen Zähler eingefahren hat. Er ist abgeschlagen auf Rang 23. Wie er seinem Team aus der Misere helfen könnte.

Luca Marini (26) ist der einzige Stammfahrer, der in dieser Saison noch keine Punkte geholt hat, steht auf Rang 23. Regelmäßig gehört der Italiener zu den langsamsten Fahrern im Feld, ist auch unter den Hondas weit hinten. Sein Teamkollege Joan Mir ist auf Platz 18 (13 Punkte).

Der Repsol-Honda-Neuzugang erlebt 2024 bislang eine Saison, die nicht mit dem Vorjahr zu vergleichen ist: Er wurde 2023 noch Achter in der WM-Wertung, holte in Katar ein Podium.

Die Probleme liegen auch bei seinem Motorrad, der RC213V. Selbst Marc Marquez konnte die im vergangen Jahr nur einmal aufs Podium fahren.

2020 wurde Marini Vizeweltmeister in der Moto2. Er ist der Halbbruder von MotoGP-Legende Valentino Rossi, für dessen Team er ab 2022 auch fuhr.

Marini genießt den Ruf, ein guter Fahrer für die Entwicklung eines Bikes zu sein. Klug und weiß seine Eindrücke zur artikulieren und ans Team weiterzugeben. Man könnte seine Arbeit bei Honda also als eine Art Vollzeitentwicklungsfahrerjob bezeichnen. In der Hoffnung, dass es bergauf geht und das Team vorankommt.

Vor gut einem Monat kamen Gerüchte auf, LM10 wolle seinen Zwei-Jahres-Vertrag auflösen. Nach außen hin gibt man sich aber weiterhin kämpferisch.

Im Podcast «Fast and Curious» sagte er kürzlich: «Ich bin auf der Suche nach Motivation, indem ich daran denke, dass es ein neues Projekt ist. Ich tröste mich damit, dass ich ein Jahr Zeit habe, mich an das Motorrad anzupassen. Ich glaube an dieses Projekt und bin sicher, dass wir uns verbessern werden.»

Immerhin privat läuft es gut: Marinis Ehefrau Marta ist schwanger, ein kleines Mädchen ist auf dem Weg.

Nach fast einem Monat Renn-Pause geht es Ende Juni in Assen wieder aufs Motorrad.