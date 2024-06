Der Zeitplan für die Dutch TT in Assen 2024

Nach einer dreiwöchigen Rennpause geben die MotoGP-Asse am Wochenende auf dem traditionsreichen TT Circuit in Assen wieder Gas. Mit dabei: Marcel Schrötter in der Moto2-Klasse.

Am Wochenende reisen wieder zahlreiche deutschsprachige Fans nach Assen, um in der «Kathedrale des Speeds», dem «TT Circuit Assen», ihre MotoGP-Helden anzufeuern. Bis zur Corona-Saison 2020 war die niederländische Strecke der einzige Austragungsort der Motorrad-WM, auf dem seit 1949 jährlich ein WM-Lauf stattfand.

Bis 2016 wurden auf dem TT Circuit die Rennen immer samstags ausgetragen, inzwischen finden sie wie bei allen anderen Grand Prixs am Sonntag statt. Die 4,542 km lange Piste verfügt über sechs Links- und zwölf Rechtskurven und die längste

Gerade misst lediglich 487 m.

Die erfolgreichsten Fahrer in Assen sind Ángel Nieto (15 Siege in den Klassen 50 und 125 ccm) und Giacomo Agostini (14 Siege in den Klassen 350 und 500 ccm). Die meisten Siege in der Königsklasse erreichte hingegen Valentino Rossi. Insgesamt gewann der Italiener acht Mal die Dutch TT, darunter sein 115. und letzter GP-Sieg am 25. Juni 2017.

Im Vorjahr gelang Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) der Sieg im Sprintrennen, während Weltmeister Francesco Bagnaia – wie bereits 2022 - das Rennen über die GP-Distanz gewann. Der Italiener gilt daher als einer der Favoriten auf den Rennsieg. Jedoch dürfte auch WM-Leader Jorge Martin darauf brennen, seinen ersten MotoGP-Sieg in Assen einzufahren. Denn bislang gewann der Ducati-Fahrer auf der Highspeed-Strecke nur ein einziges Mal 2018 in der Moto3-Klasse.

Mit dem Ducati-Werksvertrag für 2025 in der Tasche dürfte auch Marc Márquez ein Kandidat sein, der alles daran setzt, seinen ersten Ducati-Sieg einzufahren. Die 93. Dutch TT wäre hierfür die ideale Bühne. In der Vergangenheit war der Spanier in den Niederlanden überaus erfolgreich und feierte über alle Klassen hinweg insgesamt fünf GP-Siege.

Aus deutscher Sicht interessant: Marcel Schrötter gibt sein Moto2-Comeback und ersetzt sowohl in Assen als auch am Sachsenring den verletzten Deniz Öncü im Red Bull KTM Ajo Team in der Moto2-Klasse.

Zeitplan Assen-GP 2024

Freitag, 28. Juni:

08:30 – 08:45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1



12:25 – 12:50 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice



17:05 – 17.15 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17:25 – 17:35 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2



Samstag, 29. Juni:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP, FP 2

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12:15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (7 Runden)



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden)

16:10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (7 Runden)



Sonntag, 30. Juni:

09:40 – 09:50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (26 Runden)