Francesco Guidotti: Unterstützung für Jack Miller

KTM-MotoGP-Teammanager Francesco Guidotti verbindet langes Teamwork mit Jack Miller, das Ende 2024 beendet wird. Guidotti unterstreicht den Wert des Aussies für die laufende Saison – und glaubt an die Neuaufstellung.

Es ist eine außergewöhnliche Situation für den verantwortlichen Manager des offiziellen Red Bull KTM Factory Racing Aufgebots. Nach einem fast überschwänglich positiven Saisonstart für Brad Binder, der nach den ersten beiden Wettrennen in der Wüste von Katar komplett auf Augenhöhe mit Weltmeister Pecco Bagnaia zu sein schien, kippte das Bild schnell. Bereits beim zweiten Event musste sich die Werksmannschaft hinter GASGAS Tech3 und dem aufdrehenden Pedro Acosta anstellen.

Bis zum heutigen Tag hat sich an der Situation nichts verändert. Der stärkste KTM-RC16-Pilot heißt Acosta. Dank seiner Vorstellung überholte die Mannschaft von Hervé Poncharal in Mugello das Team aus Munderfing in der Teamwertung. Die Beförderung des jungen Spaniers ins Team von Francesco Guidotti war für alle Beteiligten ein konsequenter Schritt. Mit der Verpflichtung der beiden anderen Werksfahrer-Stars Enea Bastianini und Maverick Vinales, konnten die Verträge mit Jack Miller und Augusto Fernandez nicht verlängert werden.

Für den erfahrenen Manager bedeutet die beschlossene Neuausrichtung die Trennung von einem bestens bekannten Kollegen. Bereits als Guidotti für Pramac Racing aktiv war, arbeitete er mit dem Australier. Nur ein Jahr nach dem Francesco Guidotti zurück in die ihm bestens vertraute KTM-Mannschaft folgte Jack Miller. Gegenüber dem Fernsehsender Sky Italia schilderte Guidotti die Situation in seiner Mannschaft und sieht als Teil der Zielsetzung für den weiteren Verlauf der Saison auch eine bestmögliche Perfomance von Jack Miller.

Guidotti: «Es muss für uns auch darum gehen, den alten Jack Miller wiederzufinden. Jack hat viel in das Projekt investiert und macht das auch weiterhin. Dieses Engagement verdient unsere Anerkennung, jetzt und für den weiteren Verlauf der Saison. Er ist ein alter Bekannter von KTM – und er hat eine enge Beziehung mit unserer Geschäftsführung. Ich sehe ihn weiterhin als sehr enthusiastisch.»

Gleichzeitig steht der Italiener hinter der Entscheidung: «Wir haben das Aufgebot für 2025 festgelegt, aber jeder muss in diesem Jahr wieder seine Arbeit machen und sich auf seine Aufgaben konzentrieren. Es ist einfach professionell. Wir wollen zusammen die Leistung des letzten Jahres verbessern, auch da das insgesamt Niveau weiter gestiegen ist.»

Wie auch Kollege Hervé Poncharal im Interview mit SPEEDWEEK.com bestätigte, geht es um das große ganze Bild. Guidotti weiter: «Wir werden einen schlagkräftigen Brad Binder wiederfinden. Ich bin davon überzeugt, dass es uns gelingt, Brad wieder nah an die Spitze der Tabelle, wie zu Beginn der Saison und wie im letzten Jahr, zu bringen. Das Material, das uns zur Verfügung steht, ist in diesem Jahr für alle gleich, auch für Acosta und Augusto Fernandez und dafür gibt eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Tech3-Team.

Am Ende haben wir alle ein einziges Ziel, als Team, als Unternehmen und auch die Fahrer selbst: Wir wollen die Meisterschaft gewinnen» so Francesco Guidotti.