Marc Marquez (31): «Entschied mich für anderen Weg»

Im Sommer 2023 stand Marc Marquez kurz vor dem Rücktritt, mit dem Wechsel zu Ducati hat er seiner MotoGP-Karriere frisches Leben eingehaucht. Seine Dankbarkeit ist entsprechend groß.

Marc Marquez hat sich nach seinem Wechsel von Honda zu Ducati schnell gut zurechtgefunden: In den ersten sieben Events dieses Jahres brauste der Spanier aus dem Gresini-Team achtmal aufs Podium, davon dreimal in einem Grand Prix. Vor den Rennen in den Niederlanden belegt er mit 136 Punkten den dritten WM-Rang, vor ihm liegen Jorge Martin (171) und Titelverteidiger Pecco Bagnaia (153).

Siebenmal schaffte es Marc Marquez mit der Repsol-Honda in Assen aufs Podium, am kommenden Wochenende fährt er auf dem TT-Circuit erstmals mit der Ducati. «Ich werde versuchen, an Jorge und Pecco so nahe wie möglich dran zu sein, gehe aber davon aus, dass sie schneller sind», stapelt der Multiweltmeister tief.

Bezüglich seiner Zukunft muss er sich keine Sorgen machen, das Ducati-Werksteam zog ihn Jorge Martin vor, der 31-jährige Marquez unterschrieb einen Vertrag bis Ende 2026. «Ich bin Ducati Corse sehr dankbar, dass sie mich gewählt haben und ich der Teamkollege von Pecco werde», erzählte Marquez in Assen. «Vor einem Jahr stand ich kurz vor meinem Karriereende. Glücklicherweise kam dann die Sommerpause, ich konnte meine Batterien aufladen und mein Körper konnte sich erholen. Zu diesem Zeitpunkt entschied ich mich, einen anderen Weg einzuschlagen. Danke an Honda, dass sie meine Situation perfekt verstanden und mir erlaubt haben, zum Gresini-Team zu gehen. Dort wurde mir sofort klar, dass das Motorrad bereit ist und ich damit wieder Vertrauen aufbauen kann. Das Team war perfekt, um mich als Fahrer zu erneuern, ich war auf gewisse Weise verloren.»

«Dann gab ich mein Bestes und entwickelte mich zu einem Anwärter für das Bike im Werksteam, was für sich genommen schon ein Vergnügen war», ergänzte Marc. «Sonntagnacht in Mugello erfuhr ich, dass ich den Zuschlag bekomme. Innerhalb zwei Tagen einigten wir uns vertraglich und gaben es am Mittwoch bekannt. Natürlich bin ich extrem glücklich darüber, aber ich habe noch eine Saison vor mir und werde auch für Gresini alles geben, ein sehr professionelles und gutes Team.»