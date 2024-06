Assen, FP1: Zwei Ducati-Könner vor Aprilia und Yamaha

Weltmeister Pecco Bagnaia sorgte im ersten freien Training der MotoGP-WM auf dem TT-Circuit in Assen am Freitagvormittag für die Bestzeit. Marc Marquez liegt knapp dahinter, Quartararo auf Yamaha überraschend stark.

Die erste MotoGP-Session am Freitagvormittag ist ein echtes freies Training, in welchem die Fahrer und Teams 45 Minuten lang an der Abstimmung der Motorräder arbeiten können. Um Positionen geht es am Freitag erst ab 15 Uhr, wenn im Zeittraining um den direkten Einzug ins Qualifying 2 gekämpft wird. Das gelingt nur den Top-10, der Rest des Feldes muss am Samstag den Umweg über das Q1 nehmen, aus dem die beiden Schnellsten dann noch ins Q2 einziehen.

Bei schönem Wetter mit leichter Bewölkung und 20 Grad Celsius Lufttemperatur sorgte nach fünf Runden Marc Marquez (Gresini Ducati) mit 1:32,980 min für die erste nennenswerte Bestzeit, während das Training für Aprilia-Werksfahrer Aleix Espargaro mit einem technischen Problem begann und er seine RS-GP auf der Service-Straße zurück an die Box bringen musste.

Zur Halbzeit lag Marc Marquez 0,166 sec vor WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) und 0,240 sec vor Texas-Doppelsieger Maverick Vinales (Aprilia).

Zwölf Minuten vor Schluss führte Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) die Zeitenliste mit 1:32,401 min an, in den letzten Minuten konnten sich zahlreiche Fahrer verbessern.

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) fuhr zwar in der letzten gezeiteten Runde 1:32,314 min, diese Runde wurde ihm aber gestrichen, weil er die Streckenbegrenzung missachtet hatte.

Somit beendete Bagnaia das Training auf Platz 1, dem Italiener folgen Marc Marquez und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia). Fabio Quartararo überraschte mit der Yamaha als Vierter, Brad Binder brachte die beste KTM auf Platz 9 und Martin wurde Zehnter.

Honda fährt weiterhin hinterher, Takaaki Nakagami wurde als Bester aus dem Quartett 18. im 23 Mann starken Fahrerfeld. Langsamer als Ex-Weltmeister Joan Mir auf Platz 22 war nur Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori, der in den Niederlanden mit Wildcard dabei ist.

Ergebnisse MotoGP Assen, FP1 (28. Juni):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:32,401 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,065 sec

3. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,100

4. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,193

5. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,277

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,287

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,352

8. Alex Márquez (E), Ducati, +0,366

9. Brad Binder (ZA), KTM, +0,462

10. Jorge Martín (E), Ducati, +0,526

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,578

12. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,628

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,693

14. Pedro Acosta (E), KTM, +0,882

15. Franco Morbidelli (I), Ducati, +1,002

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,287

17. Jack Miller (AUS), KTM, +1,393

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,559

19. Luca Marini (I), Honda, +1,695

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,719

21. Johann Zarco (F), Honda, +1,835

22. Joan Mir (E), Honda, +1,843

23. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +2,154