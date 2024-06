Di Giannantonio (5.) streut Pecco Bagnaia Rosen

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio fuhr in Assen als Fünfter sein bestes Sprintresultat der Saison ein. Er schwärmt vom MotoGP-Champion Bagnaia, von der aktuellen Ducati und einem Rennen mit zahlreichen Überholmanövern.

Mit dem fünften Platz in Assen holte Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) sein bisher bestes Sprint-Resultat der Saison. Er kämpfte sich nach einem verhaltenen Start nach vorne, hatte mit seiner GP23 gegen die Desmosedici GP24 allerdings keine Chance. Auf Sieger Bagnaia verlor er 8,869 sec.

Di Giannantonio qualifizierte sich als Sechster für den Sprint, nachdem er zuvor einen Umweg über das Qualifying 2 nehmen musste. «Am Freitag sah es aus, als ob dieses Wochenende schwieriger sein würde. Wir haben einen guten Job gemacht, uns für das Q2 qualifiziert und das Maximum herausgeholt.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Assen © Gold & Goose Fans © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Miguel Oliveira & Pedro Acosta © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Augusto Fernández © Gold & Goose Lorenzo Savadori © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Qualifying - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Maverick Viñales © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Sprint - Jorge Martin, Francesco Bagnaia & Maverick Viñales Zurück Weiter

Beim Start verlor «Diggia» einige Positionen und kam nur als Elfter aus der ersten Runde. Er klagte, dass beim Start sein Handschuh am Kupplungsgriff festklebte und er diesen beim Start nicht schnell genug lösen konnte, wodurch er Zeit verlor. Während des Rennens profitierte er von einigen Ausfällen vor ihm, überholte aus eigener Kraft aber weitere Konkurrenten.

«Es war eines der Rennen, welches ich in der MotoGP bisher am meisten genossen habe. Es hat Spaß gemacht. Wir hatten viele Überholmanöver und wir können vor allem auf schnellen, flüssigen Strecken, wie es Assen eine ist, leichter überholen – auf breiten Strecken kannst du verschiedene Linien fahren», freute sich der Italiener und fügte hinzu: «Die Dynamik war fast wie ein Rennen in der Moto2 oder Moto3.»

Als er auf Sieger Pecco Bagnaia angesprochen wurde, geriet «Diggia» ins Schwärmen: «Er ist fantastisch! Großartig! Er ist zu 100 Prozent bei der Sache! Die GP24 ist im Kurvenverhalten deutlich besser, deshalb kann Bagnaia die Kurven enger fahren. Wir können das zwar auch, doch wir sind dann am absoluten Limit. Wenn du einen Fehler machst, klappt das Vorderrad ein. Daher fahre ich die Kurven lieber etwas weiter und sicherer.»

Di Giannantonio ist mit den Ergebnissen zufrieden, die er zuletzt einfahren konnte. «Wenn wir etwas Glück geschenkt bekommen von den vorderen Piloten, können wir ganz vorne mitfahren. Mit dem jetzigen Paket ist Position 4 bis 7 unser Maximum», spricht der 25-Jährige über das bestmögliche Resultat mit seiner GP23.

Fabio di Giannantonio liegt mit 79 Punkten auf Platz 9 in der Gesamtwertung. Während die beiden Ducati GP24-Fahrer Jorge Martin (180) und Francesco Bagnaia (165) die WM anführen, kann sich «Diggia» freuen, das teaminterne Duell gegen Marco Bezzecchi (45), welcher im Sprint stürzte, bisher im Griff zu haben.

Ergebnisse MotoGP-Sprint Assen (29. Juni):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden in 19:59,090 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +2,355 sec

3. Maverick Vinales (E), Aprilia, +4,103

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +6,377

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +8,869

6. Brad Binder (ZA), KTM, +9,727

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +10,828

8. Alex Marquez (E), Ducati, +13,196

9. Franco Morbidelli (I), Ducati, +13,560

10. Pedro Acosta (E), KTM, +15,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +16,036

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +16,082

13. Jack Miller (AUS), KTM, +18,739

14. Joan Mir (E), Honda, +21,791

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +22,450

16. Johann Zarco (F), Honda, +23,690

17. Raul Fernandez (E), Aprilia, +24,430

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,568

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1:23,553 min

– Aleix Espargaro (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Lorenzo Savadori (I), Aprilia, 9 Runden zurück

– Luca Marini (I), Honda, 9 Runden, zurück

– Marc Marquez (E), Ducati, 12 Runden zurück

WM-Stand nach 15 von 42 Rennen:

1. Martin, 180 Punkte. 2. Bagnaia 165. 3. Marc Marquez 136. 4. Bastianini 120. 5. Vinales 107. 6. Acosta 101. 7. Binder 89. 8. Aleix Espargaro 82. 9. Di Giannantonio 79. 10. Alex Marquez 53. 11. Bezzecchi 45. 12. Quartararo 35. 13. Morbidelli 32. 14. Raul Fernandez 32. 15. Oliveira 31. 16. Miller 27. 17. Augusto Fernandez 13. 18. Mir 13. 19. Zarco 9. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 253 Punkte. 2. KTM 145. 3. Aprilia 144. 4. Yamaha 39. 5. Honda 19.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 285 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 212. 3. Aprilia Racing 189. 4. Gresini Racing MotoGP 189. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 124. 6. Red Bull KTM Factory Racing 116. 7. Red Bull GASGAS Tech3 114. 8. Trackhouse Racing 63. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 43. 10. LCR Honda 17. 11. Repsol Honda 13.