Brad Binder über Ende der Sturzserie: Etwas gefunden 02.07.2024 - 08:37 Von Bernhard M. Höhne

© Gold & Goose Wieder mehr Vertrauen: KTM-Werksfahrer Brad Binder

Ein überwiegend unauffälliges MotoGP-Rennen in der «Kathedrale» absolvierte Red Bull-KTM-Pilot Brad Binder am Sonntag in Assen. Der RC16-Racer sammelte endlich wieder WM-Zähler – der Spitze blieb «BB33» aber fern.