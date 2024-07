Zeitplan: MotoGP-Spektakel auf dem Sachsenring 2024

Am Wochenende strömen wieder Hunderttausende Fans an den Sachsenring, um beim «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» ihre MotoGP-Stars und deutschen GP-Helden anzufeuern. Der Zeitplan im Überblick.

Schon seit den 1920er-Jahren fanden auf gesperrten öffentlichen Straßen in der Gegend von Chemnitz Auto- und Motorradrennen statt. 1996 wurde dann schließlich der Sachsenring gebaut, wo zwei Jahre später erstmals ein Motorrad-Grand-Prix ausgetragen wurde.

Bislang am erfolgreichsten auf der 3,671 km langen deutschen WM-Strecke mit ihren zehn Links- und nur drei Rechtskurven ist Marc Márquez. Auf dem Spanier des Gresini Racing Teams lastet an diesem Wochenende daher ein besonders hoher Druck, denn er könnte am Sonntag nicht nur seinen zwölften SaRi-Sieg einfahren, sondern auch seinen ersten GP-Triumph auf Ducati feiern.

Damit würde der 31-Jährige seine sieglose Durststrecke von 987 Tagen beenden. Denn seinen letzten GP-Sieg feierte Márquez am 24. Oktober 2021 in Misano. Doch auch Vorjahres-Sieger Jorge Martin und Weltmeister Pecco Bagnaia werden im Kampf um den Sieg ihre Karten ausspielen.

Aus deutscher Sicht besonders erfreulich: Mit HRC-Testfahrer Stefan Bradl in der MotoGP, Marcel Schrötter (Red Bull KTM Ajo) in der Moto2 und Lukas Tulovic in der MotoE-WM sind diesmal insgesamt drei deutsche Piloten am Start.

Geboten wird neben der vollen Ladung Action auf der Strecke (übrigens auch mit Northern Talent Cup) wieder ein spannendes Rahmenprogramm. Neben einem Hero-Walk für die Fahrer der Moto3- und Moto2-Klasse lockt die Karthalle am Sachsenring wieder mit einem vielfältigen Unterhaltungsangebot – mit der traditionellen Fahrerpräsentation am Samstagabend als Höhepunkt. Auch das Dekra-Riesenrad und der Red Bull-Rennzirkus versprechen einmal mehr beste Unterhaltung.

Wer das Sachsenring-Spektakel vor Ort erleben will, kann jetzt noch Restkarten ergattern. Weitere Informationen zum Ticketkauf sind online unter adac.de/motogp verfügbar.

Zeitplan Deutschland-GP 2024

Freitag, 5. Juli:

08:30 – 08:45 Uhr (15 min): MotoE, Practice 1

09:00 – 09:35 Uhr (35 min): Moto3, FP

09:50 – 10:30 Uhr (40 min): Moto2, FP

10:45 – 11:30 Uhr (45 min): MotoGP, FP 1

12:05 – 12:30 Uhr (25 min): Northern Talent Cup, FP1



12:25 – 12:40 Uhr (15 min): MotoE, Practice 2

13:15 – 13:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

14:05 – 14:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

15:00 – 16:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

16:25 – 16:50 Uhr (25 min): Northern Talent Cup, FP2



17:05 – 17.15 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 1

17:25 – 17:35 Uhr (10 min): MotoE, Qualifying 2

17:55 – 18:20 Uhr (25 min): Northern Talent Cup, Qualifying



Samstag, 6. Juli:

08:40 – 09:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 2

09:25 – 09:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 2

10:10 – 10:40 Uhr (30 min): MotoGP, FP 2

10:50 – 11:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11:15 – 11:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



12:15 Uhr: MotoE, Rennen 1 (11 Runden)



12:50 – 13:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13:15 – 13:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13:45 – 14:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14:10 – 14:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

15:00 Uhr: MotoGP-Sprint (15 Runden)

16:10 Uhr: MotoE, Rennen 2 (11 Runden)

17:00 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 1 (16 Runden)



Sonntag, 7. Juli:

09:40 – 09:50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

10:00 Uhr: MotoGP Rider Fan Parade



Startzeiten

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (23 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (25 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (30 Runden)

15:30 Uhr: Northern Talent Cup, Rennen 2 (16 Runden)