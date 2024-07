Gresini Racing vor Übernahme durch Lewis Hamilton?

Im Nachgang der Dutch TT formt sich eine spannende Vermutung: Formel-1-Superstar Lewis Hamilton soll Interesse am Kauf von Gresini Racing haben. Ein Vertrauter Hamiltons soll das MotoGP-Team in Assen besucht haben.

Steigt Lewis Hamilton in die MotoGP ein? Wie die Motorsport-Plattform «The Race» berichtet, ist der siebenmalige Formel-1-Weltmeister in Gesprächen mit Gresini Racing – und zwar über den Kauf des Ducati-Satellitenteams in der MotoGP. Gresini selbst verlängerte am gleichen Wochenende die Vereinbarung mit Alex Márquez. Der Spanier wird für zwei weitere Jahre eine Ducati bewegen. Noch offen ist der Teamkollege. Eine Option ist Moto2-Aufsteiger Fermin Aldeguer.

Hamilton soll demnach Interesse angemeldet haben, das Team von der aktuellen Besitzerin Nadia Padovani zu übernehmen. Ein Mitglied aus Hamiltons engstem Kreis sei vergangenes Wochenende in Assen beim GP der Niederlande in der MotoGP vor Ort gewesen. Lewis Hamilton selbst war in Spielberg bei der Formel 1 eingebunden.

Was dazu passt: Liberty Media, Besitzer der Formel 1, übernimmt vorbehaltlich kartellrechtlicher Prüfung auch die MotoGP. Sollte der Deal durchgehen, wären beide Rennserien also in einer Hand.

Hamilton hatte bereits in der Vergangenheit großes Interesse an der MotoGP gezeigt, hatte beispielsweise mit Motorrad-Legende Valentino Rossi für Demorunden das Fahrzeug getauscht und war bereits öfters Zaungast bei der größten Show auf zwei Rädern.

Es wäre nicht Hamiltons erstes Investment in ein Sport-Team: Er besaß das Extreme-E-Team X44. Ihm gehören zudem Anteile an dem American-Football-Team Denver Broncos. In Hamiltons eigener Sportler-Karriere steht mit Beginn der Saison 2025 ein Wechsel von Mercedes zu Ferrari an.