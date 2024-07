Sachsenring: Die Tore sind offen – ein furioser Event 03.07.2024 - 18:26 Von Johannes Orasche

© Fritz Glänzel Der Sachsenring erwartet über 100.000 Besucher

Der Sachsenring öffnete bereits am Mittwoch seine Tore für die MotoGP-Fans für das größte Motorsport-Spektakel in Deutschland und bietet ihnen am Freitag auch ein Fußball-Fest mit großem Public-Viewing.