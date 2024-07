Bravo: Valentino Rossi wird zum zweiten Mal Vater

MotoGP-Ikone Valentino «Dottore» Rossi verkündete eine sehr erfreuliche private Nachricht – und sitzt bereits in Jerez de la Frontera auf der Superbike-Yamaha von Remy Gardner.

Valentino Rossi wird im Spätherbst dieses Jahres zum zweiten Mal Vater. Der neunfache Motorrad-Weltmeister aus Tavullia bestätigte dies am Donnerstag mit einem privaten Posting auf seinen Accounts. Nach ersten Informationen soll es sich beim zweiten Nachwuchs im Hause VR46 ebenfalls um ein Mädchen handeln.

Der 45-Jährige hat mit seiner Partnerin Francesca Sofia Novello bereits Tochter Giulietta, die im März des Jahres 2022 geboren wurde. Auch damals meldete sich «il Dottore» bei seinen Fans und Followern bei der Verkündung der Botschaft mit einem kreativen Doktoren-Foto. Diesmal betätigte sich auf dem Schnappschuss bereits Giulietta am Bauch ihrer Mutter. Dazu ließ er den Song Donne («Frauen») seines Freundes Zucchero einfließen.

Rossi erhielt umgehend die Glückwünsche einiger ehemaliger MotoGP-Kollegen, wie Aprilia-Ass Maverick Vinales, der selbst bereits zweifacher Vater ist. MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia melde sich mit einem Herzchen auf die Nachricht seines großen Mentors.

Fakt ist: Valentino Rossi ist aktuell gar nicht zu Hause in Tavullia. Der Motorrad-Superstar ist für seinen einstigen Arbeitgeber Yamaha in Jerez de la Frontera im Einsatz. Dort schwang er sich kurzerhand auf die Superbike-R1 von Remy Gardner. Der Aussie vertritt den in Assen heftig gestürzten Yamaha-Werksfahrer Alex Rins am Sachsenring, er daher in Andalusien fehlt. Auch der Schweizer Dominique Aegerter freute sich über den prominenten Partner in der Yamaha-GRT-Box.