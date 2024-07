Sachsenring Q2: Jorge Martin mit Rundenrekord

Die Top-3 in Q2: Martin vor Oliveira und Raúl Fernández

Jorge Martin startet am Sachsenring von der Pole-Position

In einem hitzigen Qualifying 2 behielt Jorge Martin die Nerven und raste zum vierten Mal in dieser Saison zur Pole-Position. Dahinter trumpften die Trackhouse-Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira und Raúl Fernández stark auf.

Bei Sonnenschein und 36 Grad Streckentemperatur fand am Samstagvormittag auf dem Sachsenring der Kampf um die Pole-Position in der Königsklasse statt.

Aus der für das Qualifying gewerteten Trainingssitzung vom Freitag ging Aprilia-Pilot Maverick Viñales als Schnellster hervor. Dahinter folgten WM-Leader Jorge Martin (Pramac Ducati) und die Trackhouse-Aprilia von Miguel Oliveira. Die drei hatten somit die besten Chancen, den am Vortag von Viñales aufgestellten All-Time-Lap-Record von 1:19.622 min zu unterbieten.

Im ersten Qualifying setzten sich Raúl Fernández und Marco Bezzecchi durch und durften somit als die beiden Schnellsten der Sitzung in den Kampf um die Pole-Position eingreifen. Diesen eröffnete Vorjahres-Pole-Mann Pecco Bagnaia mit einer Zeit von 1:20,071 min. Mit Alex Márquez und Maverick Viñales schafften es zwei Fahrer bei ihrem ersten Umlauf, die 1:20er-Marke zu unterbieten.

Bereits in den ersten fünf Minuten wurde der All-Time-Lap-Record von Raúl Fernández und WM-Leader Jorge Martin unterboten. Der Pramac-Ducati-Star umrundete den 3,7 km langen Sachsenring in 1:19,423 min – so schnell wie noch niemand zuvor. Damit distanzierte er Fernández um 0,220 sec auf Rang 2. Alex Márquez, Bagnaia, Franco Morbidelli, Viñales, Miguel Oliveira, Enea Bastianini, Brad Binder und Pedro Acosta bildeten zur Halbzeit die Top-10. Zwischen Martin auf Platz 1 und Rookie Acosta auf Position 10 lagen gerade einmal 1,132 sec.

In der entscheidenden zweiten Phase des Qualifyings legte Oliveira die erste Verbesserung hin und schob sich mit einer Zeit von 1:19,471 min auf Position 2. Beim ersten Versuch, seine eigene Bestzeit zu unterbieten, patzte Martin. Währenddessen raste Raúl Fernández auf den dritten Platz vor. Drei Minuten vor Schluss stürzte Viñales in Kurve 10 per Highsider schwer. Seine Aprilia blieb auf der Strecke liegen - inklusive leichter Rauchentwicklung - während der Spanier davonhumpelte.

Kurz darauf ging Martin in Kurve 1 weit, doch der Ducati-Fahrer schaffte es, auf seiner Desmosedici GP24 sitzen zu bleiben. Die gelben Flaggen des Viñales-Sturzes führten dazu, dass bis zum Schluss viele Rundenzeiten gestrichen wurden. Beim Fallen der Schwarz-weiß-karierten Flagge stürzte dann auch noch Alex Márquez und sorgte damit für die nächste Gelbphase, die Bagnaias Zeitenjagd vorzeitig beendete.

Mit einer Fabelzeit von 1:19,423 min sicherte sich schließlich Jorge Martin seine 23. Pole-Position in der Königsklasse. Ein stark auftrumpfendes Trackhouse Racing Team komplettiert mit Oliveira und Raúl Fernández Startreihe 1. Bagnaia eröffnet als Vierter die zweite Startreihe vor seinen Markenkollegen Alex Márquez und Franco Morbidelli.

Ergebnisse MotoGP, Sachsenring, Q2 (6. Juli):

1. Jorge Martín (E) Ducati 1:19,423 min

2. Miguel Oliveira (P) Aprilia +0,048 sec

3. Raúl Fernández (E) Aprilia +0,220

4. Francesco Bagnaia (I) Ducati +0,326

5. Alex Márquez (E) Ducati +0,368

6. Franco Morbidelli (I) Ducati +0,523

7. Maverick Vinales (E) Aprilia +0,527

8. Fabio Di Giannantonio (I) Ducati +0,534

9. Enea Bastianini (I) Ducati +0,555

10. Pedro Acosta (E) KTM +0,925

11. Brad Binder (ZA) KTM +1,023

12. Marco Bezzecchi (I) Ducati +1,290