Quartararo (Yamaha/13.): «El Diablo» im Dauerdrift

Platz 14 im Qualifying, Rang 13 im Sprintrennen: Sportlich war es für Fabio Quartararo ein Samstag zum Vergessen. Nach 15 Runden auf dem Sachsenring hakte der Yamaha-MotoGP-Werksfahrer den Sprint als Arbeitseinsatz ab.

Für den Franzosen, der am morgigen Sonntag seinen 100. MotoGP-Lauf feiern wird, erlebte trotz vollem Einsatz auf der Yamaha M1 mehr Stillstand als Fortschritt. Wie bereits vor einem Jahre querte Fabio Quartararo den Zielstrich als 13. Größter Unterschied zum Rennverlauf 2023, bei dem der Sieger ebenfalls Jorge Martin hieß: Dieses Jahr verlor der Franzose über die Distanz von 15 Runden drei Sekunden mehr.

In den Sprint war der Frontmann des Yamaha-MotoGP-Projektes von Position 14 gestartet. Remy Gardner, der als Ersatzpilot von Quartararos regulärem Teamkollegen Alex Rins in Sachsen fährt, war dagegen als Letzer deutlich schlechter aufgestellt. Seinem Interims-Partner sollte «El Diablo» dennoch vollen Respekt: «Ich muss sagen, Remy macht einen sehr beachtlichen Job. Dafür das er erstmals auf dem Bike sitzt, ist er sehr schnell. Auch seine Aussagen decken sich mit unseren Erfahrungen. Allerdings hat er durch die wenigen Runden noch nicht die ganze Dimension unserer Probleme gesehen.»

Sein eigenes Rennen fasst der Franzose analytisch zusammen: «Ich bin recht konstant gefahren, aber hinter der Gruppe, die ich verfolgt, konnte ich unsere Probleme wieder gut nachvollziehen. Es ist kein gutes Gefühl zu erleben, dass wir auch hier nicht weiter kommen mit Lösungsansätzen. Das Bike ist immer das gleiche und die verschiedenen Settings ändern nichts.»

Der Weltmeister von 2021 beschreibt den mangelnden Grip, den das Bike liefert, als größtes Defizit. Quartararo: «Während wir mit dem neuen Motor auch Fortschritte am Kurveneingang gemacht haben, schaut es nicht gut aus, wenn wir Haftung brauchen. Es ist völlig egal, was du Fahrer anstellst, wenn du in den Phasen, in denen du Vortrieb suchst, keine Beschleunigung aufbauen kannst, dann ist es hart. Hier am Sachsenring heißt das: Zwischen den Kurven 5 und 8 (eine gut einen Kilometer Mehrfach-Linkspassage; Anmerkung des Autors), fahre ich durchgehend quer.»

«Wenn wir das in den Griff bekommen, dann wird es insgesamt nach vorne gehen», so der Werksfahrer zum Abschluss der Medienrunde. Der Franzose, der 2025 endlich wieder mehrere Markenkollegen an seiner Seite haben wird, blieb auch beim Sprintrennen in Sachsen ohne Punkte. In der WM-Tabelle wurde der Franzose von Miguel Oliveira überholt. Quartararo hält Position 15, während der Portugiese, der auch im Gespräch ist als Yamaha-Pilot für Pramac Racing, dank Platz 2 bis auf Position 13 der Wertung nach vorne kam.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprintrennen (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715

WM-Stand nach 17 von 42 Rennen:

1. Martin, 212 Punkte. 2. Bagnaia 197. 3. Marc Marquez 146. 4. Bastianini 142. 5. Vinales 121. 6. Acosta 101. 7. Binder 101. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 63. 11. Bezzecchi 45. 12. Morbidelli 44. 13. Oliveira 41. 14. Raul Fernandez 40. 15. Quartararo 39. 16. Miller 32. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Rins 8. 21. Nakagami 8. 22. Pedrosa 7.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 290 Punkte. 2. Aprilia 165. 3. KTM 156. 4. Yamaha 43. 5. Honda 22.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 339 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 256. 3. Gresini Racing MotoGP 209. 4. Aprilia Racing 203. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 137. 6. Red Bull KTM Factory Racing 133. 7. Red Bull GASGAS Tech3 116. 8. Trackhouse Racing 81. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 47. 10. LCR Honda 20. 11. Repsol Honda 13.