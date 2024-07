Binder (KTM/9.): «Berührung mit Marc – echt jetzt?»

Red Bull-KTM-Pilot Brad Binder erlebte im Osten Deutschlands erneut eine harte Zeit. Doch seine Worte zur Berührung mit Márquez zeigen – das MotoGP-Ass hat den Humor nicht verloren.

Brad Binder fuhr im neunten GP des Jahres auf dem Sachsenring von Startplatz 11 aus auf Position 9. Dabei bekämpfte er sich über mehr als die halbe Distanz des Rennens ausgerechnet mit dem Sensations-Rookie und Kollege Pedro Acosta (20), der am Ende die Oberhand behielt.

Acosta war aber auch deswegen vor Binder, weil dieser ausgerechnet in den letzten Runden einen Fehler beging. «Wir haben in der Hoffnung mehr Performance zu erzielen, am Vike ziemlich radikale Änderungen gemacht und Parameter verwendet, die wir bisher nicht einbezogen haben, erzählt «BB33».

«Ich kann sagen, dass wir Fortschritte beim Einlenkverhalten erzielt haben. Uns fehlt es aber noch im Bereich Kurvenspeed, dann kommt man auch nicht so gut aus den Kurven raus, wenn man am Scheitelpunkt zu sehr drosselt. Es war ein schwieriges Rennen. Alle Jungs vor uns waren in ihrer eigenen Liga im Vergleich zu uns. Man musste auch clever sein – wenn man eine Dummheit begeht, dann schafft man es mit den Reifen nicht bis zum Ende.»

Zum Rennverlauf sagt der Südafrikaner, der in Sachsen auch wieder Besuch seines Vaters hatte: «Es lief alles gut – okay, nicht gut – aber normal. In der letzten Runde verlor ich dann den Wasserfall (nach Kurve 11) runter fast das Vorderrad, kam von der Strecke ab, was nicht cool war. Da habe ich dann noch zwei Positionen eingebüßt. Ich bin aber happy, dass wir diese bedeutenden Dinge probiert haben und nun mehr Verständnis haben.»

«Wir hatten jetzt seit längerem kein Update mehr. Wir haben viel mit den Balancen gespielt und am Ende dann Dinge gemacht, die wir bisher nicht getan haben. Das macht in der Theorie eher nicht so viel Sinn, hat aber das Bike besser gemacht. Ich denke Pol testet in den kommenden Tagen erneut und ich hoffe, er bringt uns eine Rakete in ein paar Wochen», so Binder mit einem Augenzwinkern.

Angesprochen auf die Berührung mit Márquez in Runde 1 äußerte sich der zweifache MotoGP-Sieger: «Eine Berührung in Kurve 3? Das ist neu für mich. Ich weiß nicht mal, dass ich überhaupt einen Kontakt hatte in diesem Rennen. Es muss ja heftig sein, wenn der Fall untersucht wird.»

Zwar zählte der KTM-Werksfahrer beim Deutschland-GP zur exklusiven Runde jener Piloten, die während des dreitägigen MotoGP-Spektakels nicht zu Boden gingen, doch in der Weltmeisterschaft hat Binder längst abreißen lassen müssen. In die vierwöchige Pause vor Silverstone geht «BB33» als Siebter.

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Rennen (7. Juli):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 30 Runden in 40:40,063 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +3,804 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,334

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +5,317

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,557

6. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,481

7. Pedro Acosta (E), KTM, +14,746

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,930

9. Brad Binder (ZA), KTM, +15,084

10. Raúl Fernández (E), Aprilia, +16,384

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,235

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +18,865

13. Jack Miller (AUS), KTM, +25,425

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +25,952

15. Luca Marini (I), Honda, +25,854

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +41,495

17. Johann Zarco (F), Honda, +41,952

18. Joan Mir (E), Honda, +43,145

19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +50,115

20. Stefan Bradl (D), Honda, +59,047

– Jorge Martín (E), Ducati, 2 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 21 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Sachsenring, Sprint (6. Juli):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 15 Runden in 20:18,904 min

2. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,676 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,311

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,458

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +5,600

6. Marc Márquez (E), Ducati, +6,281

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +6,284

8. Brad Binder (ZA), KTM, +9,061

9. Alex Márquez (E), Ducati, +9,201

10. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +10,800

11. Jack Miller (AUS), KTM, +13,815

12. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +13,960

13. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +14,432

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +15,329

15. Luca Marini (I), Honda, +15,430

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +15,493

17. Johann Zarco (F), Honda, +16,205

18. Takaaki Nakagami (J), Honda, +20,321

19. Stefan Bradl (D), Honda, +23,733

20. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +26,366

21. Joan Mir (E), Honda, +26,668

22. Pedro Acosta (E), KTM, +26,715



WM-Stand nach 18 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 222 Punkte. 2. Martin 212. 3. Marc Marquez 166. 4. Bastianini 155. 5. Vinales 125. 6. Acosta 110. 7. Binder 108. 8. Di Giannantonio 92. 9. Aleix Espargaro 82. 10. Alex Marquez 79. 11. Morbidelli 55. 12. Bezzecchi 53. 13. Oliveira 51. 14. Raul Fernandez 46. 15. Quartararo 44. 16. Miller 35. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Mir 13. 19. Zarco 12. 20. Nakagami 8. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 315 Punkte. 2. Aprilia 175. 3. KTM 165. 4. Yamaha 48. 5. Honda 23.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 377 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 267. 3. Gresini Racing MotoGP 245. 4. Aprilia Racing 207. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 145. 6. Red Bull KTM Factory Racing 143. 7. Red Bull GASGAS Tech3 127. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 52. 10. LCR Honda 21. 11. Repsol Honda 13.