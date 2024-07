Marc Márquez: Arzt-Besuch vor der MotoGP-Sommerpause

Gresini-Ducati-Ass Marc Márquez schob vor dem Antritt seines Sommerurlaubes noch einen Besuch beim Arzt seines Vertrauens ein. Grund sind die Folgen des überaus turbulenten Sachsenring-MotoGP-Wochenendes.

Während Red Bull-KTM mit dem Testteam in Spielberg mit Dani Pedrosa (38) und Pol Espargaró (32) testet, Honda einen privaten Probelauf in Barcelona vorbereitet und die meisten anderen Asse bereits in den Sommerferien sind, absolvierte Gresini-Ducati-Star Marc Márquez am Donnerstag noch einen Besuch beim Arzt seines Vertrauens in seiner Wahlheimat Madrid.

Zur Erinnerung: Der 31-Jährige hatte sich beim deutschen MotoGP-Knüller auf dem Sachsenring am Freitagnachmittag bei seinem heftigen Abflug in der Waldmann-Kurve das vorderste Glied des Zeigefingers seiner linken Hand gebrochen und zudem schlimme Prellungen am Brustkorb davongetragen. Der elffache Sachsenring-Sieger preschte damit dennoch auf die Ränge 6 und 2.

Jetzt folgte in der Heimat der Experten-Check bei Dr. Ignacio Roger de Ona im «Hospital Ruber Internacional» in Madrid.

Márquez: »Es ging darum, alle Verletzungen vom Sachsenring zu evaluieren. Mit dem Bruch ist alles in Ordnung. Jetzt heißt es ein paar Tage ausruhen und dann gilt es sich gut für die zweite Saisonhälfte vorzubereiten.»

Doktor Ignacio Roger de Oña ist ein Vertrauter des MotoGP-Helden aus Cervera und ein glühender MotoGP-Fan. Der Mediziner besuchte MM93 in diesem Jahr bereits beim MotoGP-Heimspiel in Jerez de la Frontera im Frühling. Dort war er auch mit seiner Ehefrau und den beiden Söhnen anwesend. Für den achtfachen Champion heißt es jetzt vorerst gemeinsam mit Freundin Gemma Pinto zu entspannen. Die MotoGP-WM legt am 4. August in Silverstone wieder los.