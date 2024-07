Marc Márquez (Ducati): «Es ist keine Besessenheit»

Im Interview spricht MotoGP-Ikone Marc Márquez über die Höhen und Tiefen seiner Karriere, über die Freude über zweite Plätze, was Siegen für ihn bedeutet und darüber, ob sein Ducati-Werksvertrag sein letzter Vertrag ist.

Mit seinem zweiten Platz beim Großen Preis von Deutschland zeigte Marc Márquez einmal mehr, dass er Widrigkeiten überwinden kann. Der 31-jährige Gresini-Racing-Pilot ging als Dreizehnter ins Rennen, doch nach 30 Runden hatte er nur noch seinen zukünftigen Teamkollegen Pecco Bagnaia vor sich.

Selten hat sich Marc Márquez mehr über einen zweiten Platz gefreut als nach dem Rennen auf dem Sachsenring. Zum ersten Mal stand er zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Alex auf einem MotoGP-Podium.

Vor einem Jahr hatte Marc Márquez noch Zweifel an seiner Zukunft, aber mittlerweile ist klar, dass er mit einem neuen Ducati-Werksvertrag in der Tasche keine Pläne hat, seine beeindruckende Karriere in absehbarer Zeit zu beenden. Márquez ist in dieser Saison mit Abstand der beste Ducati GP23-Fahrer mit drei zweiten Plätzen in einem Grand Prix und fünf zweiten Plätzen in den Sprintrennen am Samstag, während er als Dritter in der Gesamtwertung auch GP24-Fahrer Enea Bastianini – dem Mann, den er im nächsten Jahr ersetzt – hinter sich lässt.

Sein letztes Rennen gewann Márquez in 2021 in Misano, damals vor seinem Repsol Honda Teamgefährten Pol Espargaró. Márquez hofft zwar auf einen neuen Sieg – es wäre sein 60. in der MotoGP –, ist jedoch vor allem froh, dass sein Wechsel zu Gresini Racing die härteste Zeit seines Lebens beendet hat.

Teil 1 des Interviews finden Sie hier.

Glaubst du, dass dieser neue Vertrag bei Ducati dein letzter sein wird?

Marc Márquez: «Das weiß man nie, aber ich wünsche es mir nicht. Wenn ich mich konkurrenzfähig fühle... und konkurrenzfähig bedeutet, bei jedem Rennen unter den Top 6 zu sein... Sehr konkurrenzfähig bedeutet, unter den Top 3 zu sein. Um eine Meisterschaft zu gewinnen, braucht man alle Werkzeuge, man braucht alle Dinge am richtigen Ort. Im Moment ist das bei mir nicht so. Aber ich möchte länger als diese zwei Jahre bleiben. Auch noch zwei Jahre danach.»

Kannst du beschreiben, wie anders es für dich als Person ist, nach Podestplätzen wie in Jerez, Le Mans und Barcelona nach Hause zu kommen, wenn du das vergleichst mit desaströsen Wochenenden wie im Vorjahr in Deutschland und in Assen?

«Jedes Wochenende ist wie ein Energieboost! Vorher hatte ich um die Top 10 gekämpft und am Montag und Dienstag war ich müde, dann fing ich am Mittwoch an, ein bisschen zu trainieren. Jetzt komme ich zu Hause an und bin am Montag voller Energie, denn ich komme von einem Wochenende voller Adrenalin und einem satten Boost positiver Energie in meinem Körper. Das macht mir großen Spaß. Und man konnte ja sehen, wie ich den dritten Platz und die zweiten Plätze gefeiert habe. Ich hoffe, ich kann mal wieder ein Rennen gewinnen. Klar werde ich es versuchen, aber es ist etwas, das man nicht erzwingen kann. Es ist keine Besessenheit. Und wenn du in einem Team bist, das diese Ergebnisse in toller Atmosphäre mit dir feiert, hilft das ungemein.»

In Mugello hast du vom Sliden beim Bremsen gesprochen. Du sagtest, das wäre eine oder zwei Runden möglich, aber nicht ein ganzes Rennen. Glaubst du, das war für dich anders 2013 oder 2014?

«Der Ansatz ist völlig anders. Diese Verletzung (2020, Anm.) hat mich als Mensch und auch als Profi viel gelehrt. Ich verstehe jetzt, dass es nicht normal ist, die Nummer 1 zu sein. Normal ist, Zweiter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechster zu werden... Derjenige, der gewinnt, ist 'the special one'. Wir werden auch in Zukunft versuchen, wieder dieser 'special one' zu werden, aber wir müssen unseren Moment abwarten.»

2013 hast du als 20-jähriger Rookie auf einer Honda die MotoGP-Meisterschaft gewonnen und dabei Fahrer wie Valentino Rossi, Jorge Lorenzo und Dani Pedrosa geschlagen. Nächstes Jahr wirst du 32 Jahre alt sein und auf einer Werks-Ducati gegen Leute wie Pecco Bagnaia, Jorge Martin und Pedro Acosta kämpfen. Wer hatte oder wird es schwerer haben?

«Der 32-jährige Marc Márquez. Wenn man als 20-Jähriger hier ankommt, kennt man die MotoGP, weiß aber nichts darüber, was vor sich geht. Du verlässt dich einfach auf deinen natürlichen Instinkt, du kämpfst gegen große Namen und du hast nichts zu verlieren. Heutzutage steigen junge Fahrer mit einem anderen Tempo, ohne Verletzungen und mit einem natürlichen Instinkt ein. Wenn ich Acosta, Martin oder auch Bagnaia folge, die fünf oder sogar mehr als zehn Jahre jünger sind als ich, fahren die auf eine natürliche Weise. Manchmal denken sie nicht viel über das Fahrrad nach. Das kann manchmal positiv sein. Ich verstehe, dass dies der natürliche Prozess im Leben eines jeden Sportlers ist. Es ist nicht so, 'der Márquez war besser als Lorenzo und Rossi, als er ankam'. In diesem Jahr war ich besser. Aber jeder Sportler hat seinen Moment. Und wenn man oben angekommen ist, muss man immer härter arbeiten, um den Abstieg etwas sanfter zu gestalten. Wenn dir das gelingt, hast du eine längere Karriere vor dir. Ich weiß nicht, ob dieser Abstieg für mich bereits begonnen hat oder ob es noch ein oder vielleicht zwei, drei Jahre dauern wird. Das werden wir in etwa fünf Jahren verstehen.»