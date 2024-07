Johann Zarco: Ducati wird 2025 unerreichbar sein

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco hält die Fahrerpaarung 2025 bei Ducati für unschlagbar. Einen Fight wird es erst ab Platz 3 geben. Warum die Entwicklungen auch für ihn bei Honda ein Hoffnungsschimmer sind.

Auch mit einem Satellitenteam weniger hält Johann Zarco Ducati 2025 für unerreichbar. Pramac wechselt kommendes Jahr von Ducati zu Yamaha, hat also zwei Bikes weniger, um Daten zu sammeln – Ducati hat im Werksteam aber eine so starke Fahrerpaarung, dass sie «fliegen» werden, so der Franzose.

Johann Zarco, der drei Jahre lang für Pramac fuhr, und jetzt bei LCR Honda ist, wird von Crashnet zu den Auswirkungen des Wechsel zitiert: «Es wird sehr gut für ihr Projekt (Yamaha, Anm.) sein, denn sie werden auf mehr Bikes zählen können für die Entwicklung und um Informationen zu bekommen. Es wird gut sein, mehr asiatische Motorräder zu sehen, da die Europäer und speziell der Hersteller aus Borgo Panigale einen zu großen Vorteil haben. So wird es ausgeglichener werden. Und die Hoffnung ist, dass wir die Lücke ein wenig schließen können.»

Sorgen machen muss man sich um Ducati aber 2025 nicht, so Zarco. Er sagt: «Mit Bagnaia und Márquez bei Ducati werden sie denke ich fliegen und unerreichbar sein.» Der WM-Kampf ist also für ihn bereits entschieden.

Der Franzose weiter: «Aber wenigstens um die Plätze drei bis zehn wird es Veränderungen geben und das ist positiv. Der Fortschritt der Marke wird Honda auch dazu pushen, mehr zu tun, um Lösungen zu finden.»