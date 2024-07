So schauten die MotoGP-Piloten das EM-Finale

Spanien ist Europameister im Fußball, Carlos Alcaraz gewinnt Wimbledon. Die spanischen MotoGP-Helden haben die Triumphe ihrer Landsleute verfolgt – größtenteils aus dem sonnigen Süden und nah am Wasser.

Was für ein erfolgreicher Sport-Sonntag für Spanien!

Die spanische Nationalmannschaft hat England 2:1 im Finale der Fußball-EM in Deutschland geschlagen. Früher am Sonntag gewann Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic in drei Sätzen das prestigeträchtige Turnier von Wimbledon. Die spanischen MotoGP-Piloten haben ihre Landsleute in der Sommerpause angefeuert und beide Erfolge begleitet.

Aleix Espargaró ist mit seiner Familie am Meer, postet fleißig Fotos von einer Jacht oder vom Sport (Radfahren) an Land. Vor vier Tagen teilte er Bilder aus Ibiza, zeigte sich dort unter anderem mit Jorge Martin. Den Sport-Sonntag verfolgte Espargaró intensiv: Tour de France – und dann ein gemeinsames Essen vor dem für Spanien siegreichen EM-Finale.

Auch Jorge Martin verfolgte das Finale (offenbar bei einem größeren Public Viewing), postete «Es lebe Spanien» und feierte auch den Sieg von Alcaraz.

Auch Marc Márquez verbringt die Sommerpause am Wasser. Der achtmalige Weltmeister postete ein Foto von sich im Spanien-Trikot vor maritimem Hintergrund – vermutlich auf einer Jacht.

Er feierte neben dem Sieg der spanischen Nationalmannschaft auch den Triumph seines Landsmanns Carlos Alcaraz beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon.

Auch Marc Márquez‘ Bruder Alex schaute das Spiel – mit Trikot an und Bierchen in der Hand. In einem Jubel-Post schrieb er: «Immer mit der ‚Roja‘, was für ein tolles Vorbild». La Roja (dt.: die Rote) ist der Spitzname der spanischen Nationalmannschaft.

Joan Mir verweilt ebenfalls am Meer und feierte die beiden Siege seiner Landsleute.