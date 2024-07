Moto2-Leader Sergio Garcia: MotoGP ist das Ziel!

Der spanische Moto2-WM-Leader Sergio Garcia spricht erstmals offen über seine Pläne für die Zukunft und den Traum vom Aufstieg in die MotoGP. Er sagt klar: Wenn er ein Angebot bekommt, unterschreibt er.

Die MotoGP-WM macht im Moment Sommerpause, bis es mit dem britischen Grand Prix in Silverstone in den zweiten Teil der Saison geht. Die meisten Asse machen Ferien, einige testen oder fahren wie Johann Zarco in Suzuka sogar ein Rennen.

Einige Anwärter auf dem MotoGP-Aufstieg machen sich aber auch noch Hoffnungen auf einen Überraschungs-Transfer – wie zum Beispiel Moto2-WM-Leader Sergio Garcia (21) aus dem neu formierten spanischen Team von MTI-Helmets MSi.

Garcia, der sich in seinem zweiten Moto2-Jahr enorm gesteigert hat, macht sich durchaus Hoffnung auf einen der noch zu vergebenden Plätze in der neu zu formierenden MotoGP-Truppe von Pramac-Yamaha, wo aber die Japaner in jedem Fall einen Routinier haben wollen. Der könnte Miguel Oliveira heißen. Auf den zweiten Platz macht sich Garcia Hoffnung. Der hat in der laufenden Saison zwei Moto2-Rennen gewonnen und stand weitere drei Male auf dem Podium.

Der Mann aus Borriana nahe Valencia geht nun auch in die Offensive, sagt klipp und klar: «Egal, ob wir ein MotoGP-Motorrad bekommen. Das Ziel ist es, in diesem Jahr die Moto2-WM zu gewinnen. Wenn wir ein MotoGP-Angebot bekommen sollten, werden wir unterschreiben!»

Damit wäre er der zweite spanische Moto2-Aufsteiger nach Sachsenring-Sieger Fermin Aldeguer (19), der bereits einen Ducati-Platz sicher hat.

Garcia: «Ich denke, ich habe das Potenzial, um ein MotoGP-Fahrer zu sein. Ich trainiere jeden Tag dafür und ich denke, ich bin nahe dran.»

Garcia hat in der Moto2-WM aktuell sieben Punkte Vorsprung auf seinen japanischen MSi-Teamkollegen Ai Ogura (23), der in den vergangenen Rennen jedoch meist vor dem Spanier war und dadurch Boden gutmachen konnte. Auf Rang 3 rangiert mit dem US-Amerikaner Joe Roberts (27) ebenfalls ein Moto2-Ass, das sich Hoffnungen auf den Aufstieg in die Königsklasse macht.