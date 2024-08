Marc Marquez verteidigt sich: «Ich war verloren»

Dass sich Marc Marquez (Gresini Ducati) im Zeittraining am Freitag zweimal an einen schnellen Gegner hängen wollte, löste in Silverstone keine Begeisterungsstürme aus.

Mit 0,057 sec Vorsprung auf Ducati-Kollege Franco Morbidelli konnte sich Marc Marquez im Zeittraining am Freitagnachmittag in England gerade noch ins Qualifying 2 am Samstag retten. Platz 10 ist nicht, was sich der achtfache Champion vorgestellt hatte.

«Ein langer Kurs mit sehr schnellen Kurven. Wenn du hier ein bisschen strauchelst, dann ist der Unterschied nach einer Runde gewaltig», erklärte Marquez. «Für mich ging es ab der ersten Runde im FP1 in die falsche Richtung. Fahrerisch, das Gefühl für das Motorrad, alles war schwierig zu verstehen. Ich habe an mir gearbeitet und die Techniker an der Abstimmung, am Nachmittag ist uns ein kleiner Schritt gelungen. Aber wir sind immer noch weit weg.»

Das freie Training am Freitagvormittag endete für den WM-Dritten zwei Minuten vor Schluss mit einem Ausrutscher in Kurve 15. Er überschlug sich zweimal im Kiesbett, kam aber ohne größere Blessuren davon.



«Der Crash war die Konsequenz», ergänzte Marquez das Beschriebene. «Das Gefühl war nicht gut, ich spürte nicht, ob ich am Limit bin. Ich wollte die Reifen an ihre Grenze bringen.»

Die Gresini-Mechaniker bekamen das Motorrad wieder hin, der 31-Jährige fühlte sich anschließend wohler. Marquez nannte das Erreichen der Top-10 «das einzig Positive, das war kein guter Tag, das Gefühl war schrecklich. Freitage sind für mich dieses Jahr immer wieder eine Herausforderung, weil wir viel an der Grundabstimmung der Elektronik arbeiten müssen. Es stimmt, dass wir Referenzen aus dem Vorjahr haben. Aber jeder Fahrer hat seinen eigenen Stil mit der Motorbremse, mit allem. Das ist nicht die letzte Strecke, auf der ich straucheln werde. Gut ist, dass ich selbst mit Schwierigkeiten auf einem ähnlichen Level wie die anderen 2023er-Maschinen bin. Aber mein Ziel ist, mit den Jungs an der Spitze zu kämpfen.»

Marquez versuchte im Training mehrfach, sich an einen schnelleren Fahrer anzuhängen, was ihm entsprechende Kritik einbrachte. Marc verteidigte sein Vorgehen: «Ich war verloren, auf anderen Strecken hatte ich das Gefühl, dass ich es auch allein hinbekomme. Ich fuhr hinter Aleix aus der Boxengasse, er pushte aber nicht. Dann kam Martin und ich folgte ihm. Das war aber nicht mein Ursprungsplan. Wir stehen alle im Wettbewerb. Um das Maximum herauszukitzeln, musst du den besten Weg für dich selbst finden.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:57,911 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,045 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,119

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,279

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,349

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,407

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,475

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,478

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,595

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,674

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,731

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,865

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,922

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,043

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,249

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,362

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,498

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,544

19. Luca Marini (I), Honda, +1,733

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,924

21. Joan Mir (E), Honda, +2,366

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,664

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,401

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:59,383 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,090 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,336

4. Jack Miller (AUS), KTM, +0,344

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,420

6. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,439

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,447

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,465

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,480

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,550

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,669

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,735

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,797

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,869

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,067

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,118

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,119

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,321

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,316

20. Luca Marini (I), Honda, +1,328

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,526

22. Joan Mir (E), Honda, +1,693

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,664