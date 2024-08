Jorge Martin (Ducati): Bestzeiten und Zukunftsmusik 02.08.2024 - 20:00 Von Tim Althof

© Gold & Goose Jorge Martin: zwei Bestzeiten am Freitag © Gold & Goose Crew-Chief Daniele Romagnoli mit Jorge Martin am Freitag in Silverstone Zurück Weiter

Ducati-Star Jorge Martin fuhr am Freitag in Silverstone in beiden MotoGP-Trainings zur Bestzeit. Was er zu seinem Tag sagt und wie er sich bereits jetzt auf die Saison mit Aprilia vorbereitet, erklärte er im Interview.