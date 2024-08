Bezzecchis Ducati zickte: Erst Leistung weg, dann aus

Marco Bezzecchi erhofft sich in Silverstone die Kehrtwende einer bisher enttäuschenden MotoGP-Saison. Am Freitag streikte seine Ducati GP23; mit dem Einzug ins Q2 betrieb der Italiener Schadensbegrenzung.

Der erste Tag in Silverstone war für Marco Bezzecchi ein Auf und Ab. Im ersten Training konnte er seinen Arbeitsablauf aufgrund technischer Probleme nicht wie gewollt durchziehen. Er belohnte sich selbst nach dem verkorksten Trainingsauftakt mit dem späteren direkten Einzug ins Q2.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Silverstone © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Takaaki Nakagami © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Augusto Fernández Zurück Weiter

«Es war ein verrückter Tag. Glücklicherweise ist das Resultat nicht schlecht. Wir hatten einige Probleme in den Sessions und konnten anfangs keine guten Rundenzeiten am Stück fahren. Am Ende konnte ich eine gute Zeit setzen. Verglichen mit den anderen haben wir aber keine gute Pace», äußerte sich der Italiener skeptisch mit Blick auf die Rennen.

Über den ganzen Freitag hatte der 25-Jährige Probleme mit seiner Ducati GP23. Im ersten Training war nur ein Long-run möglich, die Zeit reichte nur für Position 14. «Es dauerte lange, bis wir Temperatur in die Reifen bekommen haben. Wir mussten Reifen sparen und hatten nur den harten Vorderreifen zur Verfügung.»

Bezzecchi meinte, dass er diese Reifenvariante für die Rennen bevorzuge, da sie ihm mehr Vertrauen und Stabilität in der Bremsphase gäbe. Er ist aufgrund des guten Wetters in England positiv gestimmt, diesen in den Rennen einsetzen zu können.

Auch im Zeittraining am Nachmittag lief es nicht problemlos. In seinem ersten Run plagte ihn ein technischer Defekt. «Ich spürte, dass die Ducati nicht die volle Leistung liefert. Ich wollte zurück an die Box und den Reifen aufsparen. In Kurve 15 stoppte das Bike, als ich den Gang wechseln wollte.»

Bezzecchi verlor dadurch wichtige Minuten und betrieb mit seiner Zeit von 1:58,506 min und Platz 9 Schadensbegrenzung. Er büßte 0,595 sec auf den Schnellsten Jorge Martin (Pramac Ducati) ein.

Der selbstkritische VR46-Pilot betonte, dass seine Ansprüche höher seien und er gerne alles unter Kontrolle habe, was am Freitag in Silverstone nicht der Fall war. Der nächstjährige Aprilia-Werkspilot liegt aktuell auf WM-Rang 12 – vor einem Jahr kämpfte er noch um den WM-Titel.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Zeittraining (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:57,911 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,045 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,119

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,279

5. Jack Miller (AUS), KTM, +0,349

6. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,407

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,475

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,478

9. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,595

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,674

11. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,731

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +0,865

13. Pedro Acosta (E), KTM, +0,922

14. Alex Márquez (E), Ducati, +1,043

15. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,249

16. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,362

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,498

18. Alex Rins (E), Yamaha, +1,544

19. Luca Marini (I), Honda, +1,733

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,924

21. Joan Mir (E), Honda, +2,366

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,664

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,401

Ergebnisse MotoGP Silverstone, FP1 (2. August):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:59,383 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,090 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,336

4. Jack Miller (AUS), KTM, +0,344

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,420

6. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,439

7. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,447

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,465

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,480

10. Marc Márquez (E), Ducati, +0,550

11. Pedro Acosta (E), KTM, +0,669

12. Alex Márquez (E), Ducati, +0,735

13. Brad Binder (ZA), KTM, +0,797

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,869

15. Alex Rins (E), Yamaha, +1,067

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,118

17. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,119

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,321

19. Johann Zarco (F), Honda, +1,316

20. Luca Marini (I), Honda, +1,328

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,526

22. Joan Mir (E), Honda, +1,693

23. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +3,664