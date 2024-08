Alex Márquez: «Hoffentlich nimmt Dall’Igna Urlaub»

Gresini-Ducati-Pilot Alex Márquez konnte das MotoGP-Wochenende in Silverstone mit einem siebten Rang im Grand Prix beenden. Nach dem Rennen blickte er bereits auf sein Arbeitsgerät für die kommende Saison.

Das Rennwochenende in Silverstone begann zunächst durchwachsen für Alex Márquez. Nachdem es für den Spanier nach den ersten Trainingseinheiten zunächst aussah, als würde er an diesem Wochenende eher um Platzierungen im hinteren Mittelfeld fahren, gelang es ihm im Qualifikationstraining doch, seine Ducati GP23 immerhin auf Startplatz 5 zu stellen und somit zwei Startplätze vor seinem Bruder und Teamkollegen Marc Márquez ins Sprintrennen und in den Grand Prix zu gehen. Das Sprintrennen beendete er auf Rang 6, beim Grand Prix am Sonntag fuhr er als Siebtplatzierter hinter Aleix Espargaró über die Ziellinie.

Zwar empfand der Spanier sein Ergebnis als solide, allerdings war sein Resultat das zweitschlechteste eines Piloten auf einer Ducati GP23 an diesem Tag. Im Laufe des Rennens am Sonntag hatte der jüngere der Márquez-Brüder mit technischen Problemen zu kämpfen, die einen Kampf um bessere Platzierungen verhinderten, wie er nach dem Rennen verriet: «Nach vier oder fünf Runden hatte ich ein kleines Problem mit den vorderen Bremsen, das dazu geführt hat, dass ihre Leistungsfähigkeit etwas nachgelassen hat. Dadurch habe ich den Anschluss an Marc und den Rest der Spitzengruppe verpasst.»

Zu diesem Zeitpunkt lieferte er sich auch einen Zweikampf über mehrere Kurven mit Markenkollege Fabio di Giannantonio: «Wegen meiner Probleme mit den Bremsen konnte er mich überholen. Eigentlich waren wir gleich schnell.» Ein besseres Ergebnis sieht er zudem durch seine Reifenwahl verhindert. Alex Márquez hatte, wie ein Großteil des restlichen Feldes, auf die mittelharten Reifen vorn und hinten gesetzt. «Am Ende habe ich etwas Probleme mit dem Vorderreifen bekommen. Mit dem harten Vorderreifen hätten wir heute weniger Mühe gehabt.» Auf diesen hatte aus der Spitzengruppe einzig Aleix Espargaró gesetzt, der direkt vor Alex Márquez ins Ziel fuhr.

Nachdem zu Beginn des Wochenendes in Silverstone bekannt gegeben wurde, dass das VR46-Team ab nächster Saison mit den aktuellen Spezifikationen der Ducati Desmosedici an den Start gehen wird, bedeutete dies gleichzeitig, dass Alex Márquez auf Gresini auch nächstes Jahr mit einer Vorjahresmaschine aus Bologna wird vorliebnehmen müssen.

Der Spanier hofft dabei darauf, dass der Entwicklungsschritt zwischen Ducatis GP24 und der nächstjährigen GP25 nicht so groß ausfällt wie von der letzt- zur diesjährigen Maschine. Immerhin konnten in der letzten Saison auch Vorjahres-Ducatis um Siege kämpfen: «Bezzecchi hatte letztes Jahr immerhin ein Paket, mit dem er ein Rennen gewinnen konnte. «Hoffentlich nimmt sich Dall‘Igna nach dem Ende der Saison eine Weile Urlaub, damit sich die neue Ducati nicht zu sehr verbessert. Dann wäre unser Paket gleichwertiger.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet





WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.