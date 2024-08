Trackhouse-Drama: Fernandez sorgt für schlechte Laune

Das MotoGP-Rennen in Silverstone gestaltete sich für das Team Trackhouse zum Albtraum. Raul Fernandez sorgte mit seinem Sturz in der ersten Runde für null Punkte beim Aprilia-Kundenteam.

Die Ausgangslage für den GP von Großbritannien war für Raul Fernandez und Miguel Oliveira mit den Startplätzen 14 und 15 sicher nicht die beste. Doch die beiden Piloten des Trackhouse-Teams waren voller Zuversicht für das Rennen über 20 Runden auf dem 5,9 km langen Kurs. Die beiden Aprilia-Bikes waren mit der US-Sonderlackierung ausgestattet und waren für ein spannendes Rennen vorbereitet.

Doch bereits in Kurve 6 endete der Traum von einem guten Ergebnis. Der Spanier stürzte und riss in der Folge seinen portugiesischen Teamkollegen mit ins Verderben. «Ich spüre noch Schmerzen am gesamten Körper und besonders am Bein, aber es nichts ernstes», stöhnte Miguel Oliveira nach dem kurzen Renneinsatz in England. «Ich bin nur ein paar Kurven weit gekommen. Dann war ich bereits in Kurve 6, als das Motorrad von Raul mich erwischte. Das war es, viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Zur falschen Zeit, am falschen Ort.»

Der fünffache MotoGP-Laufsieger weiter: «Die Bedingungen waren scheinbar sehr herausfordernd, die Pace hätte bestimmt für die Top-10 gereicht. Aber das kommt immer auf mögliche Fehler und den Fortschritt nach dem Start an. Zumindest waren die Voraussetzungen nicht schlecht, wir haben im Warm-Up einen guten Schritt gemacht, der uns mehr mechanischen Grip brachte. Ich hatte ein gutes Gefühl fürs Rennen.»

Fernandez, der das Chaos in Runde 1 verursachte, sagte nach dem Rennen: «Zunächst möchte ich mich beim Team entschuldigen, denn ich bin gestürzt und das Bike hat auch noch Miguel getroffen. Ich bin an dieser Situation schuld. Ich bin sehr sauer auf mich selbst, denn es war ein sehr wichtiges Wochenende für das Team. Durch diesen Sturz gab es keine Punkte. Nach dem Warm-Up war ich mir sicher, dass wir in die Top-10 fahren können.»

«Es war generell schwierig, denn am Samstag hatten wir Probleme mit dem weichen Vorderreifen, also haben wir uns für das Rennen für den harten Reifen entschieden. Wir dachten, es wäre eine gute Wahl, aber vielleicht habe ich zu Beginn des Rennens einen kleinen Fehler gemacht mit dem vollen Tank», erklärte der WM-15. «Dann bin ich gestürzt, weil der Reifen vielleicht noch zu kalt war und das Bike rutschte in Miguel.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 25.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.