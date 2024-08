Pedro Acosta (9.): Der RC16 fehlt die Ausgewogenheit

Rang 9 – so die Ausbeute von Pedro Acosta beim Silverstone-GP. Was andere Rookies glücklich machen würde, bringt den Spanier ins Grübeln. Mit seinem Team will Acosta weiter nach mehr Schlagkraft der RC16 forschen.

Trotz eines fehlerfreien und kämpferischen Auftritts auf der britischen Insel hinterließ der Jubiläums-GP bei GASGAS-Pilot Pedro einen geteilten Eindruck. Zunächst hatte der 20-jährige MotoGP-Einsteiger in seinem ersten Sprint mit der KTM RC16 auf der längsten Strecken im gesamten MotoGP-Kalender einen sehr starken Eindruck hinterlassen. Von Startplatz 9 stürmte Acosta über die kurze Distanz weiter nach vorne. Im Ziel landete die #31 direkt hinter Markenkollege Binder auf Position 5.

Im historisch wertvollen Jubiläums-GP am Sonntag war der Südafrikaner kein Gegner. Binder war mit einem Kupplungsdefekt nicht einmal bis zu ersten Kurve gekommen. Gleich nach dem Start schnappte sich Acosta Maverick Vinales, in Runde 2 war Fabio Di Giannantonio dran. Doch das harte Tempo konnte Acosta nicht durchhalten. Im Laufe der langen Distanz verlor der junge Spanier den Kontakt zu den Vorderleuten und fuhr gleichzeitig souverän mit großem Vorsprung vor den nächsten Verfolgern. Als Neunter im Ziel, äußerste sich Acosta zu seiner Leistung – und der seines Renners.

«Eigentlich hatten wir Schlechteres befürchtet. Gemessen an den Stärken und Schwächen unseres Bikes hatte ich eigentlich ein noch härteres Wochenende erwartet.»

Pedro Acosta weiter: «In der Historie war Silverstone keine gute Piste für das Bike. Die Charakteristik der RC8 passt am besten zu Strecken mit harten Bremsphasen und eher langsamen Kurven. Hier geht es aber immer um andere Qualitäten. Das bedeutet auch es gibt Pisten, auf den wir immer sehr gut sind, auf anderen deutlich schlechter.»

Der GASGAS-Rookie holte noch deutlich weiter aus: «Wenn du in der MotoGP eine große Rolle spielen willst, dann ist es nicht ausreichend, bei wir zehn GP ganz vorne und bei anderen zehn Events in den Top-10 zu fahren. Es geht darum, das Bike so hinzubekommen, dass wir immer in den Top-5 sind. Wir arbeiten sehr intensiv daran, aber mit unseren Mitteln ist das eben eine größere und längere Aufgabe.»

Acosta betont weiter, dass die Struktur mit «nur» vier Bikes auch mitverantwortlich ist. «Im Vergleich zu einer anderen Marke (Ducati) ist es nun mal so, dass wir mehr Energie benötigen. Es ist gut das beide KTM schnell gehandelt wird, aber mit vier Piloten sind wir trotzdem limitiert. Wir haben immer ein bisschen weniger Information. Aber derweil fokussieren wir uns, auf das was kommt und das was kommt sind Strecken wie in Österreich, in Misano, Thailand oder Japan, die uns sehr gut liegen.» Und mit einem breiten Grinsen verabschiedete sich der Sechste der WM-Tabelle aus Silverstone.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.