Pecco Bagnaia (3.): «Das war diesmal wichtiger»

Pecco Bagnaia führte das Rennen zeitweise an, musste sich am Ende aber mit Platz 3 begnügen

Pecco Bagnaia begnügte sich in Silverstone mit dem dritten Platz. Der Champion der vergangenen beiden Jahre konzentrierte sich darauf, die Zielflagge zu sehen, nachdem er im Sprint einen Crash hatte einstecken müssen.

Francesco «Pecco» Bagnaia schaffte es beim Start zum Silverstone-GP die Führung zu übernehmen. Der 27-Jährige aus Turin konnte diese aber nicht bis ins Ziel verteidigen. Am Ende kreuzte er die Ziellinie hinter seinem Ducati-Lenovo-Teamkollegen Enea Bastianini – der das Rennen für sich entschied – und seinem WM-Rivalen Jorge Martin, der mit dem zweiten Platz die WM-Führung übernehmen konnte.

Bagnaia gestand nach der Zielankunft: «Ich will in den nächsten Tagen zunächst einmal die Daten checken, um herauszufinden, was ich falsch gemacht habe. Denn ehrlich gesagt dachte ich, dass ich alles gut im Griff habe, sowohl mit Blick auf das Tempo als auch auf die Reifen.»

«Doch als mich dann Jorge überholt hat, sah ich, dass er besser in Form war. Und ich begann, wirklich Mühe zu haben. Ich verlor die Front und er kam vorbei. Danach habe ich mich entschieden, etwas Tempo rauszunehmen, um sicherzugehen, dass ich das Rennen beende», erklärte der 34-fache GP-Sieger, der im Sprint noch einen Sturz hatte hinnehmen müssen.

«Das war diesmal wichtiger als um eine bessere Position zu kämpfen», ist sich Bagnaia sicher. «Aber die anderen beiden Jungs waren auf jeden Fall schneller als ich», betonte er daraufhin. Und er beteuerte: «Ich habe versucht, das Maximum herauszuholen, und das war diesmal der dritte Platz.»

Der Ducati-Star sagte auch: «Ich bin nicht zum ersten Mal nicht ganz glücklich mit dem Vorderreifen, bei dem ich diesmal die Medium-Mischung drauf hatte. Ich konnte damit nicht die Front nutzen, um das Bike umzulegen, das führte dazu, dass mir der Verschleiss des Hinterreifens Mühe bereitete. Mehr war auf jeden Fall nicht möglich, deshalb bin ich auch glücklich mit dem Ergebnis. Es ist nur schade, dass ich gestern gestürzt bin.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

WM-Stand nach 20 von 42 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 26.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.