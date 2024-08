Marco Bezzecchi: Beinahe in Brad Binder geknallt

Langweilig wurde es Marco Bezzecchi (VR46 Ducati) in Silverstone nicht. Nachdem ihn Franco Morbidelli im MotoGP-Sprint abgeräumt hatte, sorgte der am Start stehengebliebene Brad Binder im Grand Prix für erhöhten Puls.

«Ja. Frankie Morbidelli hat sich bei mir entschuldigt», attestierte Marco Bezzecchi (25) seinem Gegner beim Startrundencrash im Sprint ein Mindestmaß an Anstand. «Aber natürlich war es trotzdem eine beschissene Situation. Mein Fuß hat ziemlich gelitten.» Er habe es im Warm-up vor dem Rennen ohne Schmerzmittel versucht. «Das hat einigermaßen funktioniert. Ich hatte andere Male schon deutlich größere Schmerzen und deshalb kam ein Startverzicht nicht in Frage.»

Doch schließlich beeinflusste der angeschlagene Fuß seine Rennperformance doch entscheidend. «Leider ging das Gefühl in meinem Bein, vor allem im Fuß, sechs Runden vor Rennende verloren. Dadurch bekam ich immer mehr Probleme, die Hinterradbremse mit dem gebotenen Feingefühl zu bedienen.» Schließlich sprang für den WM-Dritten des Vorjahres so nur der bescheidene achte Schlussrang heraus – als siebtbester Ducati-Pilot notabene. Lediglich sein Sprint-Spielverderber Franco Morbidelli, der zwei Long-Lap-Penaltys zu absolvieren hatte, bugsierte eines der Borgo-Panigale-Bikes hinter ihm ins Ziel.

Den zweiten üblen Schreckmoment des Wochenendes hatte «Bezz» beim Start des Grand Prix. «Ich hatte unglaubliches Glück. Ich wäre beinahe voll in Brad Binder geknallt», schilderte der Pertamina-Enduro-VR46-Pilot die haarsträubende Situation, als der Südafrikaner in der Startformation seine Kupplung grillte. «So kamen gleich einige Fahrer wie Quartararo an mir vorbei, die ich dann wieder aufarbeiten musste.»

Der Sieg seines Kumpels Enea Bastianini (Ducati Lenovo) überraschte den dreifachen MotoGP-Sieger nicht sonderlich. «Enea ist immer sauschnell. Das wissen alle. Und wenn ein Rennwochenende am Freitag schon gut beginnt, dann ist man auf einer Welle, welche einen das ganze Wochenende trägt. Er konnte sich darauf konzentrieren, nur an einigen Feinheiten zu arbeiten. Das ist fantastisch für ihn.»

Ergebnisse MotoGP Silverstone, GP-Rennen (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 25.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.