Miguel Oliveira zu Pramac: «Sehr, sehr interessant!»

Trackhouse-Aprilia-Fahrer Miguel Oliveira sprach in Silverstone erstmals von der hohen Anziehungskraft des neu zu formierenden Pramac-Yamaha-MotoGP-Teams ab 2025.

Im MotoGP-Transferkarussell gibt es nach den Vertragsverlängerungen von Alex Rins (Yamaha) und Joan Mir (Honda) für die Zeit ab 2025 nur noch einige Restposten bei Kundenteams zu besetzen. Trackhouse Aprilia hat zuletzt die Verlängerung des Deals mit Raul Fernandez bekanntgegeben, dessen Formkurve auf der RS-GP ansteigend ist. In Silverstone hat Fernandez dann am Sonntag aber gleich für einen internen GAU gesorgt, als er ausgerechnet Teamkollege Miguel Oliveira in der Startphase abräumte.

Oliveira hat mit den Plätzen 2 und 6 auf dem Sachsenring das beste Eigenmarketing betrieben. Der Wechsel des erfahrenen Portugiesen zur neu zu formierenden Pramac-Yamaha-Truppe dürfte hinter den Kulissen bereits festgezurrt sein. In Silverstone redete er deshalb auch gar nicht mehr um den heißen Brei herum und meinte: «Im Moment gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich 2025 nicht mehr Aprilia fahre.»

Trackhouse-Teamchef Davide Brivio hat gegenüber SPEEDWEEK.com bereits bestätigt, dass neben Raul Fernandez 2025 ein aus der Moto2-WM kommender Rookie fahren werde.

Auf die Frage, ob für ihn die Aussicht auf einen Platz bei Pramac auf der M1 interessant sei, sagte Oliveira: «Ja – sehr, sehr attraktiv! Lasst uns mal sehen. Die Dinge brauchen immer etwas Zeit, es läuft aber in eine gute Richtung und geht gut voran. Ich hoffe, wir können bald darüber sprechen.»

Neben Oliveira hat Tony Arbolino Chancen auf ein MotoGP-Ticket, der vom befreundeten Ex-Weltmeister und Yamaha-Star Fabio Quartararo regelmäßig ins Gespräch gebracht wird. Es fallen aber auch immer wieder die Namen von Celestino Vietti, Alonso Lopez und Moto2-WM-Leader Sergio Garcia.

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Grand Prix (4. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 20 Runden in 39:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,931 sec

3. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,866

4. Marc Márquez (E), Ducati +6,906

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,736

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,514

7. Alex Márquez (E), Ducati, +9,741

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +14,016

9. Pedro Acosta (E), KTM, +16,386

10. Franco Morbidelli (I), Ducati , +23,609

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +24,202

12. Jack Miller (AUS), KTM, +25,767

13. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,751

14. Johann Zarco (F), Honda, +26,953

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +37,278

16 Augusto Fernandez (E), KTM, +37,605

17. Luca Marini (I), Honda, +47,507

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +59,139

- Raúl Fernández (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Brad Binder (ZA), KTM, 1. Runde nicht beendet

– Joan Mir (E), Honda, Aufgabe nach 12 Runden

Ergebnisse MotoGP Silverstone, Sprint (3. August):

1. Enea Bastianini (I), Ducati, 10 Runden in 19:49,929 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +1,094 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +2,023

4. Brad Binder (ZA), KTM, +8,644

5. Pedro Acosta (E), KTM, +8,777

6. Alex Márquez (E), Ducati, +9,043

7. Jack Miller (AUS), KTM, +11,504

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +11,689

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +11,828

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +13,328

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +15,373

12. Raúl Fernández (E), Aprilia, +18,234

13. Augusto Fernandez (E), KTM, +18,326

14. Johann Zarco (F), Honda, +18,492

15. Luca Marini (I), Honda, +19,050

16. Joan Mir (E), Honda, +19,674

17. Takaaki Nakagami (J), Honda, +29,302

18. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +31,070

– Marc Márquez (E), Ducati, 1 Runde zurück

– Francesco Bagnaia (I), Ducati, 6 Runden zurück

– Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Franco Morbidelli (I), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 20 von 40 Rennen:

1. Martin 241 Punkte. 2. Bagnaia 238. 3. Bastianini 192. 4. Marc Marquez 179. 5. Vinales 130. 6. Acosta 122. 7. Binder 114. 8. Di Giannantonio 104. 9. Aleix Espargaro 99. 10. Alex Marquez 92. 11. Bezzecchi 61.12. Morbidelli 61. 13. Oliveira 51. 14. Quartararo 49. 15. Raul Fernandez 46. 16. Miller 38. 17. Augusto Fernandez 15. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 10. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Marini 1



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 352 Punkte. 2. Aprilia 192. 3. KTM 178. 4. Yamaha 53. 5. Honda 25.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 430 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 302. 3. Gresini Racing MotoGP 271. 4. Aprilia Racing 229. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 165. 5. Red Bull KTM Factory Racing 156. 7. Red Bull GASGAS Tech3 137. 8. Trackhouse Racing 97. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 24. 11. Repsol Honda 14.