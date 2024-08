Jorge Martin (Ducati/2.): «Pecco ist nicht schneller»

Pramac-Ducati-Ass Jorge Martin lieferte MotoGP-Weltmeister Pecco Bagnaia bis zur Rennhälfte in Spielberg einen harten Schlagabtausch, musste den Italiener dann aber ziehen lassen – und erklärte die Hintergründe.

Jorge Martin konnte Pecco Bagnaias nächsten Spielberg-Sieg nicht verhindern und verlor somit auch seine WM-Führung an den Weltmeister. Obwohl Martin zu Beginn den Italiener noch kontern konnte, war es am Ende für Bagnaia eine klare Angelegenheit. «Im Großen und Ganzen kann ich mit dem Wochenende zufrieden sein, aber ich bin auch etwas frustriert», hielt Martin fest.

Der Madrilene weiß: «Wir sind sehr stark aufgestellt und eigentlich fehlt uns nichts, um Rennen zu gewinnen. Aber Pecco schafft es noch immer, den Sieg einzufahren. Es sind jetzt in der WM fünf Punkte Rückstand, das ist eigentlich nicht wichtig. Mein Moment wird sicher noch kommen. Wir müssen ein bisschen die Strategie ändern. Aprilia hat das auch geschafft, als sie vorne waren – einfach vorne zu bleiben. Nach drei, vier Runden als Führender hast du schon fast 90 Prozent für einen Sieg erledigt. Ich habe dann nochmals versucht aufzuschließen, als sich mein Vorderreifen erholt hatte. Aber es war nicht möglich, ich habe mein Bestes getan.»

«Im Qualifying haben Pecco und ich einen Unterschied gemacht, wir waren einen Schritt vor den anderen», betonte der WM-Zweite. «Jetzt geht es in Richtung Saisonende, es ist schwer, sich zu verbessern. Pecco hat meine Daten und ich habe seine. Der einzige Unterschied war, dass er in den ersten zwei Runden geführt hat, er verstand es besser als ich, die Lage zu kontrollieren. Ich hatte dann das Gefühl, schon zehn Runden gefahren zu sein. Von einer Runde zur nächsten war mein Speed weg, mein Frontreifen sagte adieu. Pecco ist nicht schneller als ich, ich bin nicht schneller als er. Wir müssen ein bisschen an der Strategie arbeiten, wie man Rennen gewinnt.»

Zu seinem angeschlagenen Daumen, Martin hat sich am Freitagabend in der Dusche geschnitten, sagte er: «Ich habe vor dem Rennen ein bisschen was gegen die Schmerzen genommen. Ich hatte mehr Schmerzen im Po von den Spritzen als vom Daumen. Manchmal ist man fokussierter im Rennen, wenn man Schmerzen hat. Aber es war kein Problem und es soll auch keine Entschuldigung sein.»

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Rennen (18. August):

1. Francesco Bagnaia, (I) Ducati, 28 Runden in 42:11,173 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +3,232 sec

3. Enea Bastianini (I) Ducati +7,357

4. Marc Márquez (E), Ducati, +13,836

5. Brad Binder (ZA), KTM, +18,620

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +21,206

7. Maverick Viñales (E), Aprilia, +24,322

8. Franco Morbidelli (I), Ducati, +27,677

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +28,829

10. Alex Márquez (E), Ducati +30,268

11. Pol Espargaró (E), KTM +30,526

12. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +30,702

13. Pedro Acosta (E), KTM, +33,736

14. Takaaki Nakagami (J), Honda, +36,310

15. Augusto Fernandez (E), KTM, +36,522

16. Alex Rins (E), Yamaha, +37,571

17. Joan Mir (E), Honda, +40,432

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, 43,788

19. Jack Miller (AUS), KTM, +44,134

20. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +44,576

21. Johann Zarco (F),Honda, +54,126

22. Stefan Bradl (D), Honda, +54,923

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 1 Runde zurück

– Luca Marini (I), Honda, 23 Runden zurück

Ergebnisse MotoGP Spielberg, Sprint (17. August):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 14 Runden in 20:59,768 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +4,673 sec

3. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +7,584

4. Enea Bastianini (I), Ducati, +9,685

5. Jack Miller (AUS), KTM, +10,421

6. Franco Morbidelli (I), Ducati, +10,523

7. Brad Binder (ZA), KTM, +10,941

8. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +11,932

9. Pol Espargaró, (E), KTM, +15,101

10. Pedro Acosta (E), KTM, +16,611

11. Maverick Viñales (E), Aprilia, +16,759

12. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +17,943

13. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +18,304

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,185

15. Johann Zarco (F), Honda, +21,330

16. Takaaki Nakagami (J), Honda, +22,940

17. Luca Marini (I), Honda, +25,830

18. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +26,622

19. Joan Mir (E), Honda, +27,458

20. Alex Márquez (E), Ducati, +37,870

– Augusto Fernández (E), KTM, 3 Runden zurück

– Alex Rins (E), Yamaha, 4 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Stefan Bradl (D), Honda, 9 Runden zurück

WM-Stand nach 22 von 40 Rennen:

1. Bagnaia, 275 Punkte. 2. Martin 270. 3. Bastianini 214. 4. Marc Marquez 192. 5. Vinales 139. 6. Binder 128. 7. Acosta 125. 8. Aleix Espargaro 113. 9. Di Giannantonio 104. 10. Alex Marquez 98. 11. Bezzecchi 73. 12. Morbidelli 73. 13. Oliveira 55. 14. Quartararo 49. 15. Miller 47. 16. Raul Fernandez 46. 17. Augusto Fernandez 16. 18. Zarco 14. 19. Mir 13. 20. Nakagami 13. 21. Rins 8. 22. Pedrosa 7. 23. Pol Espargaro 6. 24. Marini 1.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 389 Punkte. 2. Aprilia 208. 3. KTM 194. 4. Yamaha 53. 5. Honda 28.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 489 Punkte. 2. Prima Pramac Racing 343. 3. Gresini Racing MotoGP 290. 4. Aprilia Racing 252. 5. Pertamina Enduro VR46 Racing Team 177. 6. Red Bull KTM Factory Racing 175. 7. Red Bull GASGAS Tech3 141. 8. Trackhouse Racing 101. 9. Monster Energy Yamaha MotoGP 57. 10. LCR Honda 27. 11. Repsol Honda 14.