Brad Binder: «Wenn es eng wird – dann slide ich»

KTM-Star Brad Binder: Schnell, quer aber knapp am Q2-Einzug vorbei

Die zwölfte Station der MotoGP im spanischen Hinterland von Aragon begann für KTM-Werksfahrer Brad Binder mit einem frustrierenden elften Platz im Zeittraining. Die Laune ließ sich «BB33» davon nicht vermiesen.

Für das gesamte KTM-Team war es ein kurioser Auftakt zum Großen Preis von Aragon. Alle vier RC16-Athleten – inklusive Augusto Fernandez – waren über weite Teile des Trainingstages mit sehr guten Zeiten dabei – und am Ende doch versammelt nicht direkt fürs Q2 qualifiziert. Knapp war es für Werksfahrer Brad Binder, der die Top-10 um eine Position verpasste. Kurios war die einstündige Sitzung auch deshalb, weil Binder zwei Drittel der Sitzung auf Position 2 lag und erst der letzten Welle von Zeitattacken zum Opfer fiel.

Damit war für Binder klar: «Natürlich ist es enttäuschend das Q2 nicht direkt erreicht zu haben. Aber Fakt ist, wir haben die Pace. Wenn es um viele Runden geht, dann werden wir dabei sein. Dennoch ist es wichtig morgen noch die Chance für das Q2 wahrzunehmen. Aber wenn wir konzentriert arbeiten, dann wird es gelingen», ist sich der Südafrikaner sicher.

Wie kaum ein anderer Pilot vollführte die Startnummer 33 am Kurveneingang nicht enden wollende Drifteinlagen. Speziell vor Kurve 12, die durch einen langen Linksbogen in Schräglage angebremst wird, sorgte Binder für Aufsehen.

«Die Kurve ist sehr außergewöhnlich, sie erfordert extreme Konzentration und Präzision. Es ist fast unmöglich durch den nahezu blinden Anbremspunkt jede Runde gleich zu erwischen. Und immer dann, wenn du den Punkt eigentlich perfekt triffst, denkst du, es war doch viel zu langsam. Und eine Runde später gehst du dann weit.»

Lachend fügte der Driftkönig und mit Platz 6 bester KTM-Pilot der Weltmeisterschaft hinzu: «So ist es nun mal – immer wenn es eng wird, dann fange ich zu sliden an.»

Nicht ganz so gute Laune hatte Binder, der seine KTM beim letzten Aragon-GP als Zweiter ins Ziel brachte, als es um die Haftung ging. «Für mich ist die kritische Passage die «Corkscrew». Mir fehlt hier das Vertrauen. In den ersten Runden fühlt es sich dort fast an als wäre die Piste nass.»

Noch schlechter erging es Binders Teamkollege Jack Miller. Der Australier, lange Zeit im Zeittraining direkt hinter Binder an dritter Stelle gelegen, rutschte bei seiner Zeitattacke in der schnellen letzten Linkskurve aus. «Thriller Miller» blieb unversehrt, fiel aber bis zum Ende des Trainings auf noch bis auf Position 16 zurück.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174