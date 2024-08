Martin über Marc Marquez: «Bin nicht überrascht»

MotoGP-Ass Jorge Martin (Ducati) konnte beim Blick in die Daten von Markenkollege Marc Marquez einige Schlüsse ziehen und weiß nun, wie er sich in Aragon verbessern kann.

Aragon, wo am Sonntag der dritte Grand Prix der laufenden Saison auf spanischem Boden über die Bühne gehen wird. Jorge Martin musste im Zeittraining am Nachmittag Marc Marquez (Gresini Ducati) und den beiden Aprilia-Assen Aleix Espargaro und Maverick Vinales den Vortritt lassen.

Martin büßte auf Marquez, der eine Rekordrunde fuhr, etwas mehr als eine halbe Sekunde ein. «Es war ein seltsamer Tag. Ich habe mich am Morgen gut gefühlt, obwohl die Verhältnisse etwas seltsam und schwierig waren, und fuhr die zweitschnellste Zeit», so Martin. «Am Nachmittag bin ich mit anderen Reifen-Mischungen gefahren, daher können wir unser Level nicht ganz vergleichen. Ich fühle mich aber gut und habe Vertrauen. Marc ist im Moment der schnellste Mann hier und ich will die Lücke zu ihm schließen. Aber ich bin nicht überrascht und finde das auch normal, weil er hier schon viel gewonnen hat.»

Zu den «Chattering-Einlagen» von Marc Marquez sagte Martin: «Wir sind alle am Limit. Ich habe mir Marcs Daten angeschaut – er fährt mit sehr viel Schräglage im Vergleich zu den andere Ducati. Er hat sehr viel Vertrauen. Ich verliere 0,4 Sekunden auf ihn in einer Kurve. Ich bin aber happy, dass es nur in ein, zwei Kurven ist – ich denke, dass ich mich da verbessern kann.»

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174