Vinales (3.) behauptet: «Bin es ruhiger angegangen»

Maverick Vinales (Aprilia) beendete das MotoGP-Zeittraining am Freitag auf dem dritten Rang. Er fühlt sich wohl in Aragon, weiß aber auch, wo er sich verbessern kann.

Aprilia-Pilot Maverick Vinales fuhr im MotoGP-Zeittraining im MotorLand Aragon die drittschnellste Zeit. Im ersten freien Training am Freitagvormittag tat sich der Spanier, wie viele andere Fahrer, schwer. «Ich hatte am Morgen zwei, drei Hinterrad-Rutscher, die sehr seltsam waren. Wir versuchen es immer noch zu verstehen. Ich fuhr mit dem Medium-Hinterreifen – vielleicht war es nicht heiß genug für diesen Reifen.»

Beim Zeittraining am Nachmittag mit dem weichen Hinterreifen lief es deutlich besser. «Das Feeling mit dem weichen Reifen ist nicht schlecht, obwohl das Gefühl auf der Strecke generell seltsam und sehr unterschiedlich ist. Zum Beispiel kannst du in der Out-Lap stürzen, aber wenn du attackierst und Gas gibst, hast du jede Menge Grip – das ist sehr eigenartig. Aber der weiche Reifen ist sehr gut für uns – beim Anbremsen und beim Einlenken.»

In den letzten Minuten der Trainings-Session zog «Top Gun», wie alle anderen, das Tempo ordentlich an. Am Ende reichte es zu Platz 3 – mit 0,316 sec hinter Marc Marquez, der einen Streckenrekord aufstellte. Dabei wäre für Vinales, vor allem im letzten Sektor, mehr drin gewesen. «Ich hatte im letzten Sektor viele Vibrationen, deshalb bin ich es dort etwas ruhiger angegangen, denn ich wollte nicht über das Limit gehen», sagte Vinales. «Ich war dann überrascht, wie schnell meine Rundenzeit war. Mal sehen, ob ich morgen im letzten Sektor mehr attackieren kann. Aber ich tat mir heute leicht, eine schnelle Runde zu fahren. Mit dem Bike zu fahren hat Spaß gemacht, es scheint hier gut zu funktionieren.»

Dass die Aprilia mit der Strecke in Aragon gut harmoniert, bestätigt die Tatsache, dass alle vier Aprilia-Fahrer in den Top-Ten waren und somit am Samstag im Q2 antreten werden. «Das hilft uns natürlich – Miguel Oliveira war stark im vierten Sektor. Wir haben seine Daten und können uns ansehen, wie wir uns dort verbessern können. Wenn mir das gelingt, bin ich vielleicht in der ersten Startreihe», freute sich der 29-Jährige.

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174