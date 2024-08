Oliveira (10.): «Fahre durch die Kurve und gebe Gas»

Portugals MotoGP-Held Miguel Oliveira erlebte zum Auftakt des Aragon-GP zwei gute Einheiten. Nach Platz 7 im freien Training steuerte Oliveira seine Aprilia im Zeittraining direkt ins Q2. Doch als Zehnter war es knapp.

Trackhouse-Pilot Miguel Oliveira war am ersten Trainingstag der langsamste der vier Aprilia-Rennfahrer – und als Zehnter doch direkt für das wichtige Q2 qualifiziert. Gerade einmal 0,015 Sekunden lag der Portugiese hinter seinem jüngeren Teamkollegen Raul Fernandez, der im Gegensatz zu Oliveira selbst auch im nächsten Jahr die RS-GP für das amerikanische Team bewegen wird. Deutlich mehr Rückstand hatten die beiden Kunden-Bikes auf die Werksabteilung aus Noale. Mit 0,7 Sekunden Vorsprung auf das Trackhouse-Duo lagen Vinales und Espargaro nach dem Zeittraining auf den blendenden Positionen 2 und 3. Der Zeitabstand zwischen den beiden schwarzen RS-GP: 0,044 Sekunden.

Die Stärken der beiden Fraktionen scheint dabei auf verschiedenen Teil der Piste verteilt. Nach der wichtigen Session am Nachmittag hatte Werkspilot Maverick Vinales betont, dass Oliveira in der langen letzten Linkskurve (Kurve 17) deutlich besser unterwegs war.

Miguel Oliveira gab darauf mit einem Grinsen zurück: «Eigentlich ist es ganz einfach in den Kurven 16 und 17. Ich komme an, fahre durch und dann gebe ich wieder Gas.» Der Trackhouse-Fahrer weiter: «Es ist eigentlich nicht so speziell dort, aber man muss auch die ganze Runde sehen. Und wenn Maverick etwas von mir im letzten Sektor lernen kann, dann möchte ich dafür etwas von seinem Sektor 1 haben.»

Das Fazit des Routiniers nach Tag 1 zeigte Zuversicht, aber wenig Begeisterung. Oliveira: «Der Tag war nicht schlecht, obwohl ich mich eigentlich sehr schlecht auf dem Bike gefühlt habe. Das ist sonderbar und passt nicht wirklich zusammen. Sehr gut ist, dass alle Aprilia-Piloten gut dabei sein und wir alle Daten von Aleix und Maverick haben, um zu verstehen, was sie noch schneller macht.»

Positiv ist der fünffache MotoGP-Sieger, der in Aragon zuvor noch nie mit der Aprilia RS-GP unterwegs war, auch hinsichtlich des Streckencharakters. «Mit dem Red Bull Ring hat es überhaupt nichts zu tun. In Österreich hatten wir ja sehr große Probleme mit den langen Bremsphasen und der geringen Zeit in Schräglage. Hier im Motorland fahren wir viel länger schräg – und das ist sehr gut für unser Bike. Wenn dann noch Grip dazu kommt, dann wird es noch besser funktionierten.»

Für den Portugiesen werden es vorerst die einzigen beiden Rennen in Aragon auf der Schräglagen liebenden Aprilia bleiben. Wenn auch noch nicht offiziell bestätigt, 2025 wird Miguel Oliveira mit einer Yamaha in Pramac-Lackierung auf die Strecke gehen.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende im Motorland Aragón © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Aragon, Zeittraining (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:45,801 min

2. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,272 sec

3. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,316

4. Jorge Martín (E), Ducati, +0,578

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,605

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,790

7. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,904

8. Johann Zarco (F), Honda, +0,931

9. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,039

10. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,054

11. Brad Binder (ZA), KTM, +1,083

12. Pedro Acosta (E), KTM, +1,131

13. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +1,145

14. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,228

15. Enea Bastianini (I), Ducati, +1,230

16. Jack Miller (AUS), KTM, +1,468

17. Luca Marini (I), Honda, +1,479

18. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,501

19. Alex Rins (E), Yamaha, +1,599

20. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,600

21. Joan Mir (E), Honda, +2,042

22. Takaaki Nakagami (J), Honda, +2,640

Ergebnisse MotoGP Aragon, FP1 (30. August):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 1:48,289 min

2. Jorge Martín (E), Ducati, +0,483 sec

3. Pedro Acosta (E), KTM, +0,613

4. Brad Binder (ZA), KTM, +0,663

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,665

6. Alex Márquez (E), Ducati, +0,755

7. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +0,797

8. Jack Miller (AUS), KTM, +0,826

9. Enea Bastianini (I), Ducati, +0,931

10. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,972

11. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +1,082

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +1,160

13. Joan Mir (E), Honda, +1,276

14. Alex Rins (E), Yamaha, +1,359

15. Takaaki Nakagami (J), Honda, +1,366

16. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,380

17. Johann Zarco (F), Honda, +1,477

18. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,722

19. Luca Marini (I), Honda, +1,756

20. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,844

21. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,927

22. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +3,174