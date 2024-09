Marc Márquez: «Der Schlüssel für das GP-Wochenende»

Zum Start in das MotoGP-Event in Misano waren die Blicke auf Marc Márquez gerichtet. Der Gresini-Pilot und Aragon-Sieger startete mit zwei zweiten Plätzen in Misano, sieht aber noch Verbesserungsbedarf.

Nach Márc Marquez erstem Sieg seit fast drei Jahren kam bei zahlreichen Beobachtern die Vermutung auf, der Spanier könnte in dieser Saison noch in den WM-Kampf zwischen Pecco Bagnaia und Jorge Martin eingreifen.

Zum Start des MotoGP-Wochenendes in Misano belegte er auch gleich beide Male den zweiten Rang, jeweils hinter dem letztjährigen Weltmeister und dem derzeitigen Führenden im WM-Klassement.

Márquez selbst jedoch entkräftete am Freitag nach dem Zeittraining etwaige Ambitionen nochmals: «Ich habe schon direkt nach dem Sieg gesagt, dass der wichtigste Schritt ist, beständiger zu werden, denn das ist der Unterschied zwischen einem Champion und einem guten Fahrer. An diesem Wochenende ist die Zeit, um zunächst an dieser Beständigkeit zu arbeiten.»

Ein wichtiger Schritt dazu war, weiter mit dem Motorrad zu arbeiten: «Das Vertrauen in das Motorrad schnell da, aber ich habe auch darauf geachtet, nicht gleich zu übertreiben. Und ich glaube, das wird auch der Schlüssel für den Rest des Wochenendes.»

Der größte Unterschied zur Strecke in Aragon am Wochenende zuvor war das Haftungsniveau der Strecke in der Nähe von Rimini. Dadurch, und durch das andere Layout, müsse der Spanier auch seinen Fahrstil und auch das Setup des Motorrads in einigen Bereichen anpassen: «Das Gefühl in den ersten Fünf Runden war seltsam, denn durch den Grip fühlen sich das Bike und die Reifen hier etwas steifer an. Das wird dadurch verstärkt, dass es ist eine schmale Strecke ist, mit besonders harten Beschleunigungs- und Bremszonen. Und durch dieses Zusammenspiel fühlen sich die Reaktionen des Motorrads auch zunächst wesentlich aggressiver an.»

Seine erzielten Zeiten jedoch stimmen den Spanier optimistisch für den Rest des Wochenendes: «Das Grundsetup des Motorrads funktioniert. Ich habe mich gut gefühlt.»

Der achtfache Titelträger weiter: «Ich war im dritten Sektor von Misano schon immer besonders langsam und im letzten außergewöhnlich schnell. Ich wünschte, es wäre andersherum, aber so ist es leider nicht.»

Sich selbst sieht er für den Rest des Wochenendes offenbar noch nicht im Kampf um Topplätze: «Alle sind ziemlich gleichauf, aber ich glaube, Jorge und Pecco werden morgen noch einen Schritt nach vorn machen können. Ich hoffe, dass ich immerhin um eine Position in den Top-4 kämpfen kann.»

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693