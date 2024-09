Quali der MotoGP in Misano ab 10:50 Uhr im Free-TV

Am Samstag fallen beim Misano-GP die ersten wichtigen Entscheidungen. Den Anfang macht die MotoGP mit ihrem Qualifying, das in Deutschland und Österreich live und gratis zu sehen ist.

Beim 13. Saisonevent der MotoGP in Misano werden Fans aus Deutschland und Österreich mit umfangreichen Übertragungen verwöhnt. In Deutschland ist DF1 im linearen TV sowie ServusTV On und Red Bull TV via Streaming auf Sendung. Der Nachfolgesender von ServusTV zeigt am Samstag und Sonntag die Qualifyings und Rennen aller Klassen live und kostenlos im Free-TV. Kostenlos ist auch der Livestream von ServusTV On und Red Bull TV.

Als weitere Option ist in Deutschland der TV-Sender Sky Sport verfügbar, allerdings nur mit dem Sport-Paket, das ab 20 Euro pro Monat empfangbar ist. Mit WOW können Fans das Sport-Programm von Sky zudem online erleben. Der Streaming-Service kann entweder im Jahresabo oder alternativ monatlich kündbar abgeschlossen werden (für 24,99 bzw. 29,99 Euro pro Monat).

Für Fans im österreichischen Sendegebiet steht wie gewohnt ServusTV und ServusTV On parat. Von Freitag bis Sonntag wird das komplette Rennwochenende in Misano abgedeckt, wegen der Superbike-WM in Magny-Cours am Samstag jedoch mit einer kleinen Einschränkung im linearen TV.

In der Schweiz zeigt SRF Info am Sonntag das Rennen der MotoGP im Free-TV.

Als kostenpflichtige Alternative bietet wie gewohnt der Livestream der Dorna auf motogp.com die Möglichkeit, alle Sessions mitzuverfolgen.