Acosta (6.): «Fünf Typen sind schneller als wir»

Pedro Acosta (GASGAS Tech3) wurde beim MotoGP-Zeittraining in Misano Sechster und bester RC16-Pilot. Auf seinem Motorrad fühlt er sich derzeit wohl. «Es ist vielleicht nicht das schnellste, aber es ist ein gutes Bike.»

In Aragon wurde MotoGP-Rookie Pedro Acosta zweimal Dritter und bester KTM-Pilot. Auch im Zeittraining in Misano war er der schnellste Fahrer auf einer RC16. «Jack und Brad sind auf den Plätzen zehn und elf, aber der Zeitabstand zu mir ist sehr gering», winkte der 20-Jährige ab. «Es ist kein großer Unterschied. Wir hatten eine sehr gute Pace, darüber bin ich sehr glücklich. Aber es sind immer noch fünf Typen schneller als wir, es liegt noch Arbeit vor uns.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Misano © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Das freie Training am Freitagmorgen beendete Acosta auf dem zehnten Rang. Am Nachmittag konnte er sich deutlich steigern. «Am Morgen war es komisch, ich hatte einige Probleme, den Reifen auf Temperatur zu bringen – ich habe dafür keine Erklärung», grübelte er und antwortete auf die Frage nach seiner Reifenwahl für die Rennen: «Um ehrlich zu sein, ich weiß es noch nicht. Im Qualifying werde ich einen weichen Reifen verwenden – dann werden wir sehen, was passiert und was wir für den Sprint nehmen. Ich habe den Medium-Reifen am Freitagnachmittag nicht ausprobiert, vielleicht mache ich das im FP2. Es wird eine schwierige Wahl für den Grand Prix am Sonntag.»

Dieses Jahr werden in Misano zwei aufeinanderfolgende Rennwochenenden stattfinden. Wird ihm das Entgegenkommen? Zum ersten Mal wird Acosta dann kein MotoGP-Rookie auf einer Strecke sein. «Es wird mir sicher ein wenig helfen, denn normalerweise, wenn wir zu einem Wochenende kommen, starten wir am Freitagmorgen mit vielen Fragezeichen – wir müssen die Strecke verstehen und eine Antwort darauf finden, was ich brauche. Richtig zu arbeiten, beginnen wir am Freitagnachmittag. Das FP1 ist momentan noch sehr taff für mich», betonte Acosta.

In Aragon machte KTM einen Schritt zurück und es kam eine ältere Version der RC16 zum Einsatz. Die guten Ergebnisse haben gezeigt, dass dies der richtige Weg war. Wird es auch in Misano funktionieren? «In Aragon sind wir zu dem Setup zurückgegangen, das wir zu Beginn der Saison hatten – das hat uns geholfen. Es ist vielleicht nicht das schnellste Bike, das wir haben, aber es ist das konstanteste und ein Motorrad, das ich gut kenne. Es ist ein gutes Bike», bestätigte der Spanier.

Misano ist eine Strecke, wo es schwer ist, zu überholen. Wie sieht das der MotoGP-Rookie? «Wenn die Pace da ist, funktioniert es auch mit dem Überholen», hatte Acosta eine einfache Antwort parat.

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693