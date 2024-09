Bastianini vor Heimrennen: «Tag hat mies angefangen»

Enea Bastaninis Start ins MotoGP-Wochenende in Misano verlief durchwachsen. Der Ducati-Pilot konnte sich im Zeittraining am Freitag zwar steigern, doch besonders im Hinblick auf das GP-Rennen gibt es Fragezeichen.

Misano und Enea Bastianini, das war in der Vergangenheit oft ein Grund für positive Nachrichten: In seiner ersten MotoGP-Saison im Jahr 2021 konnte er zweimal als Dritter aufs Podest klettern, ein Jahr vorher gewann «La Bestia» sein Moto2-Heimrennen an der Riviera gewinnen und 2015 feierte er auf der Strecke, die nur wenige Kilometer von seinem Geburtsort Rimini entfernt liegt, in der Moto3 seinen allerersten Sieg in einem WM-Lauf überhaupt.

Nachdem Bastianini sein Heimrennen 2023 wegen einer Verletzung auslassen musste, schien es zunächst, als würde die Premiere auf der Werks-Ducati wenig erfolgreich starten.

Er begann das Event mit einem 13. Rang im freien Training und auch der Start des Zeittrainings lief für den in Aragon wieder auf Position 4 der WM-Wertung zurückgefallenen Werksfahrer unbefriedigend.

Zum Ende der Einheit auf dem Misano World Circuit konnte er sich jedoch stark verbessern und fuhr mit einem Rückstand von 0,382 Sekunden auf Teamkollege Bagnaia auf Platz 5. Bastianini plagte sich mit seinem Motorrad: «Der Tag hat schlecht angefangen. Besonders mit dem mittelharten Hinterreifen hatte ich große Probleme, denn ich habe ihn nicht ins optimale Arbeitsfenster bekommen. In der Mitte der Kurven, bevor man ans Gas geht, habe ich viel Zeit verloren und die Haftung am Hinterrad war zu niedrig. Ich weiß noch nicht, ob es an meinem Fahrstil lag oder an etwas anderem.»

Wohler fühlte Bastianini sich, sobald er die Gelegenheit bekam, auf den weichen Hinterreifen zu wechseln: «Insgesamt bin ich zufrieden, denn sobald wir auf weich gesetzt haben, habe ich mich sehr verbessert.»

Dem Qualifikationstraining am Samstag blickt der Italiener entsprechend positiv entgegen: «Mit Blick auf den Sprint und das Qualifikationstraining bin ich gelassen, denn mit diesem Reifen komme ich gut zurecht.»

Ob er diesen jedoch auch am Sonntag im Grand Prix nutzen kann, das sei noch derzeit noch nicht klar. «Vielleicht kann ich ihn sogar am Sonntag verwenden. Das müssen wir noch überprüfen, denn ich habe noch nicht genügend Runden drehen können, um das beurteilen zu können. Wenn ich den mittelharten Hinterreifen im Rennen verwenden sollte, dann müssen wir etwas am Motorrad verändern, um konkurrenzfähig zu sein.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Misano © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Valentino Rossi © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Stefan Bradl © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Dani Pedrosa © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Maverick Viñales © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Pol Espargaró © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Luca Marini Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693