Martin (3.): «Habe das Bike nicht mehr angefasst»

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin belegte beim MotoGP-Zeittraining den dritten Platz. Im Gegensatz zum Freitagvormittag, als er die Bestzeit erzielte, war sein Gefühl auf dem Bike am Nachmittag deutlich schlechter.

2023 konnte Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin beide Rennen auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli gewinnen. Dass ihm die Strecke an der italienischen Adria sehr gut liegt, hat er auch in diesem Jahr im ersten freien Training am Freitagvormittag bewiesen. Er fühlte sich sichtlich wohl auf seiner Ducati und konnte die schnellste Zeit erzielen. Am Nachmittag schaffte er zwar locker den direkten Einzug ins Qualifying 2, musste sich aber Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) und Marc Marquez (Gresini Ducati) geschlagen geben.

«Ich habe mich am Morgen sehr gut gefühlt und konnte kaum glauben, wie schnell ich war – alles war perfekt. Das gibt es nicht oft, dass es so gut läuft», freute er sich. «Ich habe das Bike dann nicht mehr angefasst. Am Nachmittag hatte ich mit dem weichen Reifen viele Probleme mit dem Bike – vor allem beim Bremsen. Beim Hineinrutschen in die Kurven, wurde das Bike sehr unruhig. Wir haben dann Änderungen am Bike vorgenommen, und es wurde besser. Ich konnte danach einige gute Runden absolvieren. Die Zeitenjagd war gut, aber wir vermissen immer noch zwei Zehntel. Ich fühle mich mit dem weichen Hinterreifen nicht so gut – mit dem Medium geht es viel besser. Morgen werden wir sehen, welchen Reifen wir für das Sprintrennen verwenden werden.»

Viele hatten sich schon am Freitag einen Streckenrekord erwartet. Jedoch lag Bagnaia mit seiner schnellsten Runde von 1:30,685 min knapp drei Zehntel über dem letztjährigen Rekord von Martin, mit dem er damals die Pole-Position erzielte – der Spanier war fast sechs Zehntel langsamer. «Bei der Zeitenjagd hast du immer etwas extra», winkte er ab. «Ich habe mich gegenüber dem letzten Jahr verbessert, aber ich muss einen weiteren Schritt machen. Im zweiten Stint hatte ich nach der gelben Flagge Probleme, in meinen Rhythmus zu kommen. Aber ich denke, dass es morgen einen Rundenrekord geben wird. Der Grip ist unglaublich und mit jeder Runde geht es besser.»

Wann waren die Grip-Verhältnisse für Martin am besten? «Ich hatte am Morgen mehr Grip. Vielleicht aber auch, weil mein weicher Reifen am Nachmittag nicht mehr so gut war. Ich erwarte, dass wir sehr schnelle Rennen haben werden.»

Ergebnisse MotoGP Misano, Zeittraining (6. September):

1. Francesco Bagnaia (I), Ducati, 1:30,685 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,185 sec

3. Jorge Martín (E), Ducati, +0,281 sec

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,282

5. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,382

6. Pedro Acosta (E), KTM, +0,518

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,544

8. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,616

9. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,628

10. Jack Miller (AUS) KTM, +0,635

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,737

12. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,748

13. Pol Espargaro (E), KTM, +0,749

14. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,039

15. Johann Zarco (F), Honda, +1,050

16. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,094

17. Alex Rins (E), Yamaha, +1,201

18. Alex Márquez (E), Ducati, +1,223

19. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,276

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,523

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,542

22. Luca Marini (I), Honda, +1,703

23. Stefan Bradl (D), Honda, +3,131

Ergebnisse MotoGP Misano, FP1 (6. September):

1. Jorge Martín (E), Ducati, 1:31,707 min

2. Marc Márquez (E), Ducati, +0,037 sec

3. Pol Espargaro (E), KTM, +0,213

4. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,242

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,269.

6. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +0,391

7. Brad Binder (ZA), KTM, +0,428

8. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,462

9. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,579

10. Pedro Acosta (E), KTM, +0,647

11. Jack Miller (AUS) KTM, +0,719

12. Augusto Fernandez (E), KTM, +0,746

13. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,761

14. Johann Zarco (F), Honda, +0,779

15. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,888

16. Alex Márquez (E), Ducati, +0,909

17. Alex Rins (E), Yamaha, +0,916

18. Luca Marini (I), Honda, +1,117

19. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,326

20. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,339

21. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,456

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,560

23. Stefan Bradl (D), Honda, +2,693