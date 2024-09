Maverick Vinales (10.) ist zurück in der Realität

Maverick Vinales schaffte im MotoGP-Zeittraining als einziger Aprilia-Pilot den direkten Einzug ins Q2. Die Ducati-Raketen gaben erneut den Ton an. Er sieht bei sich aber noch Luft nach oben.

Aprilia-Pilot Maverick Vinales rechnet sich auf dem Mandalika International Street Circuit ein gutes Ergebnis aus – seiner Meinung nach kommt das Strecken-Layout der RS-GP entgegen. Letztes Jahr trat er den Beweis dafür an und wurde im Grand Prix Zweiter hinter Pecco Bagnaia (Ducati), den Sprint beendete auf Rang 4.

Dementsprechend zuversichtlich ging der 29-Jährige am Freitag ans Werk. Es fing gut an am Vormittag – Platz 2 im ersten freien Training. Im Zeittraining am Nachmittag zündeten dann die Ducati-Fahrer ein Feuerwerk, pulverisierten den Streckenrekord und nahmen die ersten fünf Plätze ein. Für Vinales blieb am Ende nur der zehnte Platz, er lag mit seiner Zeit von 1:30,000 gerade einmal 0,370 sec hinter dem Schnellsten Enea Bastianini. Immerhin zog er als einziger Aprilia-Fahrer direkt ins Q2 ein.

«Es war gut, ich bin happy und optimistisch. In meiner besten Runde hing ich hinter einigen Fahrern fest. Ich denke, dass diese selbst auf Zeitenjagd waren, aber ich war schneller», räumte er ein. «Ich war nicht bei den Jungs mit den 1:29er-Zeiten dabei, aber ich fühlte mich über alle Trainingseinheiten hinweg konstant. Für Morgen müssen wir die richtigen Schritte setzen.»

Inwiefern hat sich das Bike im Vergleich zum letzten Jahr verändert, als er in Mandalika sehr konkurrenzfähig war? «2023 war ein sehr starker Bereich die Kurvengeschwindigkeit, dieses Jahr sehe ich keinen sehr starken Punkt, aber wir können uns überall noch verbessern», meinte der Spanier. «Letztes Jahr hatten wir zwar eine hohe Kurvengeschwindigkeit, aber wir taten uns schwer beim Einlenken – auf Strecken mit weniger engen Kurven waren wir sehr schnell. Dieses Jahr haben wir das nicht mehr. Die Aerodynamik ist ganz anders, wir haben das Gefühl für das Bike und die Balance verändert.»

Welche Änderungen am Bike würde sich Vinales für nächstes Jahr wünschen, wenn er nicht zu KTM wechseln würde? «Wir fragen uns alle, was wir besser machen können, es ist aber eigentlich ziemlich klar: Wir müssen präziser werden – wenn ich das heute geschafft hätte, wäre ich vielleicht in den Top3-gelandet. Aber das ist sehr schwer, vor allem bei der Zeitenjagd», betonte er und ging danach detaillierter darauf ein. «Ich meine damit eine präzise Linie und möglichst knapp an den Kerbs dran zu sein – sobald du etwas die Linie verpasst, ist die Rundenzeit dahin. Präzision wird ein wichtiger Schritt für die Zukunft sein.»

Nächstes Jahr werden Jorge Martin und Marco Bezzecchi auf den Werksbikes aus Noale sitzen. Es wird sich zeigen, ob Aprilia mit der RS-GP und diesen Fahrern 2025 diesen Schritt machen kann.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika © Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Ein Helikopter © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953