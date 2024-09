Johann Zarco (11.): «Chantra wird viel lernen müssen»

LCR-Honda-Pilot Johann Zarco verpasste beim MotoGP-Zeittraining in Mandalika die Top-10 nur haarscharf und sprach danach über die weitere Stoßrichtung bei Honda und seine persönlichen Eindrücke.

Johann Zarco war auch in Indonesien am Freitag einmal mehr der schnellste Honda-Fahrer. Der Franzose fuhr mit der LCR-Honda auf Rang 11, Werksfahrer Luca Marini landete knapp hinter ihm auf Platz 12. Zarco fehlten nur acht Hundertstelsekunden auf die Top-10 und auf den direkten Einzug ins Q2.

Bereits am Vormittag war der zweifache Moto2-Weltmeister stark unterwegs und beendete das erste freie Training auf Position 7. «Ich benutze mehr oder weniger die gleichen Aero-Updates wie die Repsol-Jungs», erklärte der 34-jährige Routinier aus Südfrankreich. «Wir haben die Stabilität und das Einlenken in schnellen Kurven verbessert. In Misano war der Fortschritt gut, aber da waren alle Fahrer sehr gut. Hier ist es anders, die Piste ist nicht so wie in Misano und nicht jeder fühlt sich so gut. Ich wusste, dass wir um das Q2 kämpfen können – es war dann sogar noch besser als erwartet. Das ist recht cool. Vielleicht kann ich mich noch steigern am Samstag und ein gutes Sprintrennen zeigen.»

Zarco weiter: «Wir haben hier das gleiche Motorrad wie in Misano – jetzt müssen wir da weiterarbeiten. Wir haben bessere Optionen, können mehr probieren und müssen uns auf die Strecke anpassen. Ich war am Morgen von der Performance überrascht, trotzdem sind wir noch weit weg von den Sieger-Bikes. Die Pace ist jetzt aber viel besser als zu Beginn der Saison.»

Über seinem nächstjährigen Teamkollegen Somkiat Chantra meinte Zarco: «Für ihn ist es gut, für Thailand wird es auch cool sein – die Fans werden verrückt sein und es lieben, erstmals einen MotoGP-Fahrer zu haben. Aber Nakagami hat viel Erfahrung und er ist auch schnell. Chantra wird viel lernen müssen – ich hoffe, er wird nicht zu viele Probleme haben.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika © Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Ein Helikopter © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953