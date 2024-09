Pedro Acosta (8.): «Es war ein sehr netter Freitag»

Trotz eines frühen Ausrutschers im FP1 behielt Rookie Pedro Acosta auch im hitzigen Indonesien-Zeittraining den Überblick. Über den Tag verkürzte der GASGAS-Tech3-Held den Abstand zur Bestzeit. Platz 8.

Der 20-jährige Spanier zeigte sich auch im tropischen Indonesien unbeeindruckt von seinem Rookie-Status. Mehrfach tauchte der GASGAS-Tech3-Pilot an der Spitze des Feldes auf. Abgesehen vom sportlich abgestürzten Teamkollegen Augusto Fernandez hielt Acosta auch verlässlich die offiziellen KTM-Piloten Brad Binder und Jack Miller auf Abstand. Am Ende blieb erneut der Einsteiger ins Königsklassen-Geschäft als einziger KTM-Fahrer mit dem direkten Einzug ins Q2 übrig.

Kurios: Die finalen Platzierungen im entscheidenden Zeittraining hatten nur bedingte Aussagekraft über den tatsächlichen Speed der Piloten. So beendete Pedro Acosta die erste Session in Mandalika auf dem vierten Platz – lag aber über eine halbe Sekunde hinter Pramac-Vertreter Morbidelli. Am Morgen war der Spanier zudem einmal harmlos ausgerutscht.

Im Zeittraining komprimierte sich die Leistung so sehr, dass Acosta auf die achte Position abrutsche, obwohl er seinen Rückstand auf den nun führenden Enea Bastianini nahezu halbieren konnte. Wie ein Flummi bewegte sich Acosta im Zehntel-Bereich innerhalb der Top-Ten. Als der Pilot aus Murcia dann ebenfalls unterhalb 1:30 min blieb, war der wichtige Einzug gesichert.

Dennoch sieht Acosta selbst noch viel Raum für Verbesserungen: «Im gesamten Bild fehlt am meisten die Fähigkeit einer einzigen schnellen Runde. Je kürzer die Distanz, desto schwieriger ist es. »

Zugleich betonte das Riesentalent: «Insgesamt bin ich aber alles andere als unglücklich mit meinem Motorrad. Wir haben eine erstklassige Konstanz erreicht. Das war immer das Ziel, dass wir konstant schnell genug sind, um unter die ersten Fünf zu fahren. Und, an diesem Punkt sind wir aktuell. Ich bin wirklich zufrieden, wie es läuft. Heute haben wir auch die richtigen Schritte gesetzt – ein sehr netter Freitag.»

Pedro Acosta bemerkte außerdem: «Ich sehe es auch als ein gutes Zeichen für unser Bike, dass wir oft noch mit den weichen Reifen gut zurechtkommen. Wenn wir das noch besser ausnützen könnten, vor allem in den Sprints, das sollte der nächste Schritt sein.»

Wie das Siegerpodest in Mandalika ausschaut, weiß Acosta bereits. 2023 gewann für das Team von KTM-Ajo in der Moto2. Trotz gutem Einstieg in den Indonesien-GP deutet alles darauf, dass sich der hitzköpfige Spanier dieses Jahr mit der Verfolgerrolle abgeben muss.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennwochenende in Mandalika © Gold & Goose Willkommen in Mandalika © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Ein Helikopter © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Enea Bastianini © Gold & Goose Raúl Fernández © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Alex Rins © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Fabio di Giannantonio © Gold & Goose Aleix Espargaró © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Pedro Acosta Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Mandalika, Zeittraining (27. September):

1. Enea Bastianini (I) Ducati, 1:29,630 min

2. Jorge Martin (E), Ducati, +0,040 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,079

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,082

5. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,140

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,214

7. Marc Marquez (E), Ducati, +0,255

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,331

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+0,356

10. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,370

11. Johann Zarco (F), Honda, +0,456

12. Luca Marini (I), Honda, +0,466

13. Alex Rins (E), Yamaha, +0,559

14. Brad Binder (ZA), KTM, +0,573

15. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +0,675

16. Jack Miller (AUS) KTM, +0,781

17. Takaaki Nakagami (J), Honda,+0,813

18. Raul Fernandez (E), Aprilia, +0,977

19. Joan Mir (E), Honda, +1,162

20. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,265

21. Alex Marquez (E), Ducati, +1,368

DNS: Miguel Oliveira (P), Aprilia

Ergebnisse MotoGP Mandalika, FP1 (27. September):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:30,689 min

2. Maverick Vinales (E), Aprilia, +0,221 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +0,529

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,582

5. Johann Zarco (F), Honda, +0,767

6. Marc Marquez (E), Ducati, +0,815

7. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +0,829

8. Enea Bastianini (I) Ducati, +0,940

9. Luca Marini (I), Honda, +1,014

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati ,+1,037

11. Takaaki Nakagami (J), Honda,+1,078

12. Alex Marquez (E), Ducati, +1,087

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1,095

14. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,105

15. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,168

16. Alex Rins (E), Yamaha, +1,317

17. Jack Miller (AUS) KTM, +1,337

18. Joan Mir (E), Honda, +1,338

19. Aleix Espargaro (E), Aprilia, +1,505

20. Raul Fernandez (E), Aprilia, +1,565

21. Augusto Fernandez (E), KTM, +1,784

22. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +1,953